En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Atropello
Alcoholemia
Mendoza

Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado: escapó, se entregó y dio positivo en la alcoholemia

Jerónimo Allende Bermejo se presentó ante la Policía casi dos horas después del fatal choque ocurrido en Maipú, Mendoza. Tenía 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó detenido.

Banner Seguinos en google DESK
Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado. (Foto: gentileza Mendoza 24)

Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado. (Foto: gentileza Mendoza 24)

Jerónimo Allende Bermejo, abogado especializado en la defensa de los derechos de los animales y exfutbolista de 38 años, fue detenido tras atropellar y matar a un peatón, escapar del lugar y entregarse casi dos horas después en Maipú, Mendoza. Al ser sometido al test de alcoholemia, el resultado fue de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido por la legislación provincial.

Leé también Quién era Guadalupe Merlos, la joven que murió atropellada por un colectivo fuera de control
Quién era Guadalupe Merlos, la joven que murió atropellada por un colectivo. (Foto: redes sociales)

La víctima fue identificada como Ernesto Flores, de 74 años, quien murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el impacto. El siniestro ocurrió alrededor de las 0.30 de este viernes, en la intersección de Ozamis Sur y la Ruta Provincial 60, cuando Flores cruzaba la calzada y fue embestido por un Toyota Corolla blanco.

Tras un llamado al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y confirmó el fallecimiento del hombre, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. De acuerdo con la investigación, el conductor abandonó la escena inmediatamente después del impacto y escapó por la Ruta 60 en dirección oeste.

Según declaró Allende Bermejo al presentarse ante la Policía, el accidente lo dejó en estado de shock y por eso decidió retirarse del lugar.

Como abogado, Allende Bermejo fundó Pempa, una ONG dedicada al rescate y la rehabilitación de caballos y burros maltratados en Mendoza.

Como abogado, Allende Bermejo fundó Pempa, una ONG dedicada al rescate y la rehabilitación de caballos y burros maltratados en Mendoza.

Primero se dirigió a la casa de su padre, propietario del vehículo, donde dejó estacionado el automóvil. Posteriormente, su hermano lo trasladó nuevamente hasta la escena del hecho y cerca de las 2 de la madrugada reconoció ante los efectivos que había sido quien atropelló al peatón.

Los agentes de Tránsito Municipal le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó 0,64 g/l de alcohol en sangre, un resultado que agravó su situación judicial. Tras el procedimiento, el abogado quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Décima, donde permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias.

Secuestraron el vehículo y avanza la investigación

Por orden del ayudante fiscal de turno, el Toyota Corolla fue secuestrado para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas. La causa quedó en manos del fiscal correccional Tomás Guevara, quien interviene durante la feria judicial al frente de la Unidad Fiscal de Tránsito, con colaboración de la Oficina Fiscal de Maipú.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y agentes de Tránsito Municipal.

Quién es Jerónimo Allende Bermejo

Antes de ejercer la abogacía, Allende Bermejo desarrolló una carrera en el fútbol amateur y semiprofesional.

Según informó el medio mendocino MDZ, realizó inferiores en Defensa y Justicia y luego jugó en Huracán Las Heras, Luján de Cuyo y Guaymallén. Las lesiones lo obligaron a abandonar la actividad deportiva y más tarde se recibió de abogado, a los 32 años.

Posteriormente fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), una organización dedicada al rescate, recuperación y rehabilitación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

Ahora, la investigación continúa para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades penales del conductor.

En pocas palabras

  • Exfutbolista: Jerónimo Allende Bermejo atropelló y mató a un jubilado en Mendoza.
  • Positivo de alcohol: El conductor se entregó dos horas después y arrojó 0,64 g/l de alcohol en sangre.
  • Detención y secuestro: El exfutbolista quedó detenido y el vehículo fue secuestrado para pericias.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Atropello Alcoholemia Mendoza
Notas relacionadas
Video: un nene le robó la camioneta a sus papás, y atropelló y mató a una peregrinación
Terminaba un móvil con Fernando Burlando y preocupó a todos los Intrusos: "¡Casi te atropellan!"
Se conoció la primera foto del detenido por el femicidio de una modelo argentina

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar