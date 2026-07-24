Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado: escapó, se entregó y dio positivo en la alcoholemia

Como abogado, Allende Bermejo fundó Pempa, una ONG dedicada al rescate y la rehabilitación de caballos y burros maltratados en Mendoza.

Primero se dirigió a la casa de su padre, propietario del vehículo, donde dejó estacionado el automóvil. Posteriormente, su hermano lo trasladó nuevamente hasta la escena del hecho y cerca de las 2 de la madrugada reconoció ante los efectivos que había sido quien atropelló al peatón.

Los agentes de Tránsito Municipal le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó 0,64 g/l de alcohol en sangre, un resultado que agravó su situación judicial. Tras el procedimiento, el abogado quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Décima, donde permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias.

Secuestraron el vehículo y avanza la investigación

Por orden del ayudante fiscal de turno, el Toyota Corolla fue secuestrado para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas. La causa quedó en manos del fiscal correccional Tomás Guevara, quien interviene durante la feria judicial al frente de la Unidad Fiscal de Tránsito, con colaboración de la Oficina Fiscal de Maipú.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Mendoza, Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y agentes de Tránsito Municipal.

Quién es Jerónimo Allende Bermejo

Antes de ejercer la abogacía, Allende Bermejo desarrolló una carrera en el fútbol amateur y semiprofesional.

Según informó el medio mendocino MDZ, realizó inferiores en Defensa y Justicia y luego jugó en Huracán Las Heras, Luján de Cuyo y Guaymallén. Las lesiones lo obligaron a abandonar la actividad deportiva y más tarde se recibió de abogado, a los 32 años.

Posteriormente fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), una organización dedicada al rescate, recuperación y rehabilitación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina.

Ahora, la investigación continúa para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades penales del conductor.