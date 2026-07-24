Netflix tiene la serie coreana del momento y sólo son 8 capítulos para ver en pocos días

Los príncipes herederos aparecen muertos uno tras otro, mientras dentro del palacio crecen los rumores sobre una antigua maldición relacionada con un misterioso estanque.

Aunque el rey intenta rechazar cualquier explicación vinculada con fantasmas o espíritus, la situación cambia por completo cuando su último hijo también cae repentinamente.

Frente a una amenaza que parece escapar de toda lógica, el monarca decide convocar a Gu Cheon para investigar lo ocurrido. Junto a él aparece Saeng Gang, una dama de la corte que posee una habilidad tan excepcional como inquietante: puede escuchar a los espíritus.

La historia combina elementos sobrenaturales con conflictos políticos, mostrando cómo las luchas por el poder afectan especialmente a quienes ocupan los lugares más vulnerables dentro de la corte.

Una mezcla de historia, fantasía y folclore coreano

Uno de los aspectos que diferencia a esta producción es su utilización del folclore tradicional coreano.

Los responsables del proyecto buscaron renovar el clásico género de historias de fantasmas trasladándolo al contexto histórico de la dinastía Joseon.

La serie incorpora criaturas inspiradas en leyendas locales y en antiguas creencias relacionadas con el chamanismo coreano.

Sin embargo, muchas de esas figuras fueron adaptadas para integrarse de manera coherente a la historia principal y al misterio que atraviesa toda la producción.

Esta combinación entre tradición, fantasía y suspenso construye un universo visual distinto al de otros K-dramas históricos.

Una propuesta visual que diferencia ambos mundos

El equipo creativo también puso especial atención en la construcción visual de la serie.

Como la trama se desarrolla entre el mundo humano y el espiritual, ambos espacios fueron diseñados con identidades completamente diferentes.

Las escenas ambientadas en el reino de los vivos utilizan una paleta dominada por tonos azules, que transmiten serenidad y equilibrio.

En cambio, el universo de los espíritus aparece representado mediante colores rojizos, atmósferas oscuras y escenarios mucho más inquietantes.

Ese contraste ayuda al espectador a distinguir ambos planos narrativos y refuerza la sensación de peligro cada vez que los personajes atraviesan el límite entre ambos mundos.

El elenco principal de El palacio del este

Nam Joo-hyuk

Roh Yoon-seo

Cho Seung-woo

Kwak Dong-yeon

Jang Young-nam

Tae In-ho

Hwang Young-hee

Hong Seo-jun

Lee Hong-nae

Hong Su-zu

Cuántos episodios tiene El palacio del este en Netflix

La producción está compuesta por ocho episodios.

Cada capítulo desarrolla nuevos elementos del misterio mientras profundiza en la historia de los personajes principales y en la antigua maldición que amenaza a la dinastía.

La serie ya puede verse completa en Netflix desde el 17 de julio de 2026 y representa una de las apuestas más importantes de la plataforma para los seguidores del género histórico y del suspenso sobrenatural.

Tráiler oficial de El palacio del este en Netflix