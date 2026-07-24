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Netflix tiene la serie coreana del momento y sólo son 8 capítulos para ver en pocos días

Esta serie coreana en Netflix marca el esperado regreso de Nam Joo-hyuk con un K-drama de época, misterio y fantasía que apenas tiene ocho episodios.

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Netflix tiene la serie coreana del momento y tan sólo son 8 capítulos para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la serie coreana del momento y tan sólo son 8 capítulos para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

"El palacio del este" ya está disponible en Netflix y representa uno de los regresos más esperados dentro de la industria de los dramas coreanos. Después de casi tres años alejado de las pantallas por el cumplimiento de su servicio militar, Nam Joo-hyuk vuelve como protagonista de una serie coreana que combina suspenso, misterio y fantasía ambientada en la dinastía Joseon.

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La ficción propone una historia donde una antigua maldición amenaza a la familia real y obliga a un grupo de personajes a enfrentarse tanto a los espíritus como a los secretos ocultos dentro del palacio.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un hombre que cruza al mundo de los espíritus y una dama de la corte que oye a los muertos llegan al palacio del este por orden del rey. ¿Podrán desentrañar los secretos del lugar?".

De qué trata El palacio del este, la serie coreana en Netflix

La historia transcurre durante la dinastía Joseon, donde una serie de tragedias comienza a sacudir a la familia real.

Los príncipes herederos aparecen muertos uno tras otro, mientras dentro del palacio crecen los rumores sobre una antigua maldición relacionada con un misterioso estanque.

Aunque el rey intenta rechazar cualquier explicación vinculada con fantasmas o espíritus, la situación cambia por completo cuando su último hijo también cae repentinamente.

Frente a una amenaza que parece escapar de toda lógica, el monarca decide convocar a Gu Cheon para investigar lo ocurrido. Junto a él aparece Saeng Gang, una dama de la corte que posee una habilidad tan excepcional como inquietante: puede escuchar a los espíritus.

La historia combina elementos sobrenaturales con conflictos políticos, mostrando cómo las luchas por el poder afectan especialmente a quienes ocupan los lugares más vulnerables dentro de la corte.

Una mezcla de historia, fantasía y folclore coreano

Uno de los aspectos que diferencia a esta producción es su utilización del folclore tradicional coreano.

Los responsables del proyecto buscaron renovar el clásico género de historias de fantasmas trasladándolo al contexto histórico de la dinastía Joseon.

La serie incorpora criaturas inspiradas en leyendas locales y en antiguas creencias relacionadas con el chamanismo coreano.

Sin embargo, muchas de esas figuras fueron adaptadas para integrarse de manera coherente a la historia principal y al misterio que atraviesa toda la producción.

Esta combinación entre tradición, fantasía y suspenso construye un universo visual distinto al de otros K-dramas históricos.

Una propuesta visual que diferencia ambos mundos

El equipo creativo también puso especial atención en la construcción visual de la serie.

Como la trama se desarrolla entre el mundo humano y el espiritual, ambos espacios fueron diseñados con identidades completamente diferentes.

Las escenas ambientadas en el reino de los vivos utilizan una paleta dominada por tonos azules, que transmiten serenidad y equilibrio.

En cambio, el universo de los espíritus aparece representado mediante colores rojizos, atmósferas oscuras y escenarios mucho más inquietantes.

Ese contraste ayuda al espectador a distinguir ambos planos narrativos y refuerza la sensación de peligro cada vez que los personajes atraviesan el límite entre ambos mundos.

El elenco principal de El palacio del este

  • Nam Joo-hyuk
  • Roh Yoon-seo
  • Cho Seung-woo
  • Kwak Dong-yeon
  • Jang Young-nam
  • Tae In-ho
  • Hwang Young-hee
  • Hong Seo-jun
  • Lee Hong-nae
  • Hong Su-zu

Cuántos episodios tiene El palacio del este en Netflix

La producción está compuesta por ocho episodios.

Cada capítulo desarrolla nuevos elementos del misterio mientras profundiza en la historia de los personajes principales y en la antigua maldición que amenaza a la dinastía.

La serie ya puede verse completa en Netflix desde el 17 de julio de 2026 y representa una de las apuestas más importantes de la plataforma para los seguidores del género histórico y del suspenso sobrenatural.

Tráiler oficial de El palacio del este en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena "El palacio del este", una serie coreana de época con Nam Joo-hyuk.
  • La producción combina misterio y fantasía ambientada en la dinastía Joseon, explorando una antigua maldición.
  • La serie, compuesta por ocho episodios, se destaca por su uso del folclore coreano y su contrastante propuesta visual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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