En declaraciones a TV Globo, el canciller de Brasil aclaró igualmente, en plena escalada de tensión entre ambos países: “La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino. ¿Por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?“.

Los dichos de Milei que provocaron la reacción de Brasil

Durante un acto del Partido Liberal, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y volvió a cuestionar al gobierno de Lula.

En ese contexto, sostuvo que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y llamó a los ciudadanos brasileños a votar pensando en el futuro del país.

"Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas", afirmó el Presidente. Además, pidió a los brasileños "no dejarse robar el futuro" al momento de elegir a sus autoridades.

El canciller de Brasil recibe al embajador argentino tras la acusación de Milei a Lula (Foto: archivo).

Luego, el último domingo, Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina" durante la actuación de la Selección en el Mundial 2026, al señalar un supuesto financiamiento del gobierno de Brasil. "El que puso más plata en esta campaña antiArgentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", dijo en una entrevista a Radio Mitre sin citar ninguna investigación.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, agregó Milei, en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.

Por qué Itamaraty convocó al embajador argentino

La convocatoria fue dispuesta por el Palacio de Itamaraty y, según publicó el diario Folha de São Paulo, responde tanto a las críticas de Milei contra Alexandre de Moraes durante el acto político como a declaraciones posteriores en las que aseguró que el gobierno de Lula da Silva financió una supuesta campaña contra la Argentina.

Con este encuentro entre Vieira y Raimondi, Brasil profundiza el reclamo diplomático y suma un nuevo capítulo al deterioro de la relación política entre ambos gobiernos, aunque por el momento no hubo anuncios sobre posibles medidas que afecten el vínculo comercial entre los dos países.