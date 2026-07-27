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El canciller de Brasil recibe al embajador argentino tras la acusación de Milei a Lula

El canciller Mauro Vieira recibirá al representante argentino en Brasilia para reclamar explicaciones tras las declaraciones del Presidente contra Lula da Silva y un juez del Supremo Tribunal Federal.

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Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei (Foto: archivo).

Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei (Foto: archivo).

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, recibirá esta tarde al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

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La decisión fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño en medio del malestar que provocaron los dichos del mandatario argentino durante su visita a San Pablo el último sábado.

El funcionario brasileño advirtió: “Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable". Aunque aclaró: “Pero debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”.

: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026 (Reuters)

: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 28 de mayo de 2026 (Reuters)

Vieira dijo: “Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”.

En declaraciones a TV Globo, el canciller de Brasil aclaró igualmente, en plena escalada de tensión entre ambos países: “La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino. ¿Por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?“.

Los dichos de Milei que provocaron la reacción de Brasil

Durante un acto del Partido Liberal, Milei respaldó públicamente la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y volvió a cuestionar al gobierno de Lula.

En ese contexto, sostuvo que Brasil enfrenta el "riesgo Lula" y llamó a los ciudadanos brasileños a votar pensando en el futuro del país.

"Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas", afirmó el Presidente. Además, pidió a los brasileños "no dejarse robar el futuro" al momento de elegir a sus autoridades.

El canciller de Brasil recibe al embajador argentino tras la acusaci&oacute;n de Milei a Lula (Foto: archivo).

El canciller de Brasil recibe al embajador argentino tras la acusación de Milei a Lula (Foto: archivo).

Luego, el último domingo, Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina" durante la actuación de la Selección en el Mundial 2026, al señalar un supuesto financiamiento del gobierno de Brasil. "El que puso más plata en esta campaña antiArgentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", dijo en una entrevista a Radio Mitre sin citar ninguna investigación.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, agregó Milei, en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.

Por qué Itamaraty convocó al embajador argentino

La convocatoria fue dispuesta por el Palacio de Itamaraty y, según publicó el diario Folha de São Paulo, responde tanto a las críticas de Milei contra Alexandre de Moraes durante el acto político como a declaraciones posteriores en las que aseguró que el gobierno de Lula da Silva financió una supuesta campaña contra la Argentina.

Con este encuentro entre Vieira y Raimondi, Brasil profundiza el reclamo diplomático y suma un nuevo capítulo al deterioro de la relación política entre ambos gobiernos, aunque por el momento no hubo anuncios sobre posibles medidas que afecten el vínculo comercial entre los dos países.

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