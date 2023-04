Se casó con un fantasma y ahora busca un exorcista para separarse

Según reveló el diario Daily Star, Brocarde, de 38 años, lleva cinco meses de relación con Eduardo, un fantasma cuyo espíritu pertenece a un soldado victoriano. Sin embargo, el problema es que él no está dispuesto a separarse de ella. “Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, dijo ella.