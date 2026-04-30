Calendario de pagos ANSES para jubilados y AUH confirmado: cuánto cobro con el aumento en mayo 2026

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de:
Por lo tanto, quienes cobran el haber mínimo recibirán en mayo un total de:
Se trata de uno de los ingresos más esperados del mes por jubilados y pensionados de menores recursos.
Jubilación máxima en mayo
ANSES también confirmó el nuevo valor del haber máximo, que quedará fijado en:
Este monto corresponde a quienes perciben jubilaciones más altas dentro del sistema previsional.
El aumento también alcanza a otras prestaciones
La suba del 3,4% no impactará solo en jubilaciones. También se actualizarán distintos beneficios administrados por ANSES, entre ellos:
- Pensiones No Contributivas (PNC)
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Asignaciones Familiares (SUAF)
- Prestación por Desempleo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
AUH ANSES AUMENTO ABRIL 2026
ANSES confirmó los nuevos valores de la AUH y SUAF tras el aumento
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8: 21 de mayo
• DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8: 21 de mayo
• DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo