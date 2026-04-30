En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Cronograma de pagos
Calendario de pagos ANSES para jubilados y AUH confirmado: cuánto cobro con el aumento en mayo 2026

ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 para jubilados y pensionados, con fechas organizadas según terminación de DNI y aumento incluido. El cronograma comenzará el 11 de mayo y también habrá bono extra para quienes cobran la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos y el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El próximo mes llegará con un incremento del 3,4% en todas las prestaciones, porcentaje que surge de la inflación de marzo publicada por el INDEC y que se aplicará de forma automática en los haberes.

Además del aumento mensual, el Gobierno nacional resolvió sostener el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. De esta manera, millones de adultos mayores volverán a recibir un refuerzo clave para complementar ingresos frente al aumento del costo de vida.

Los pagos comenzarán el lunes 11 de mayo, ya que el feriado nacional del 1° de mayo por el Día del Trabajador modifica el arranque habitual del cronograma.

Cuánto cobra un jubilado en mayo 2026

Con la actualización del 3,4%, la jubilación mínima pasará a ser de:

  • $393.174,10

A ese monto se le sumará el bono extraordinario de:

  • $70.000

Por lo tanto, quienes cobran el haber mínimo recibirán en mayo un total de:

  • $463.174,10

Se trata de uno de los ingresos más esperados del mes por jubilados y pensionados de menores recursos.

Jubilación máxima en mayo

ANSES también confirmó el nuevo valor del haber máximo, que quedará fijado en:

  • $2.645.689,40

Este monto corresponde a quienes perciben jubilaciones más altas dentro del sistema previsional.

El aumento también alcanza a otras prestaciones

La suba del 3,4% no impactará solo en jubilaciones. También se actualizarán distintos beneficios administrados por ANSES, entre ellos:

  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación por Embarazo (AUE)
  • Asignaciones Familiares (SUAF)
  • Prestación por Desempleo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

ANSES confirmó los nuevos valores de la AUH y SUAF tras el aumento

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Cronograma de pagos Jubilados
