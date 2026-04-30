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Filtraron qué actitud tomó Pampita tras los rumores de ruptura con Martín Pepa

Se supo qué hizo Pampita tras conocerse los rumores de ruptura con el polista Martín Pepa. Todos los detalles.

30 abr 2026, 13:17
¿Crisis o separación? Filtraron qué actitud tomó Pampita tras los rumores de ruptura con Martín Pepa
¿Crisis o separación? Filtraron qué actitud tomó Pampita tras los rumores de ruptura con Martín Pepa

¿Crisis o separación? Filtraron qué actitud tomó Pampita tras los rumores de ruptura con Martín Pepa

Los rumores de crisis entre Pampita y Martín Pepa volvieron a tomar fuerza en las últimas horas y, esta vez, hubo un detalle que terminó de encender todas las alarmas: el silencio de Carolina. A diferencia de otras ocasiones, en las que la modelo salió rápidamente a desmentir versiones sobre su vida privada, ahora optó por no responder. Para muchos, esa actitud resultó más contundente que cualquier declaración.

La información fue ampliada en Lape Club Social Informativo (América TV), donde Paula Varela contó que recibió el dato de una nueva separación entre la conductora y el empresario. Sin embargo, más allá de la versión, lo que verdaderamente alimentó las sospechas fue la falta de respuesta de la propia Pampita ante la consulta directa de la periodista.

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Ayer me llegó la info de que Pampita estaría separada de Martín Pepa. Digo ‘estaría’ porque le escribí a Carolina. Tenemos una buena relación y un canal abierto de comunicación. Ahora, le escribí por esto y no contesta. Entonces, su silencio me hace creer”, explicó Varela, subrayando el punto que hoy sostiene la teoría de una nueva ruptura.

Lejos de lanzar la información sin chequear, la panelista remarcó que intentó confirmar la versión con la protagonista antes de hacerla pública. Y justamente por eso, la ausencia de respuesta generó aún más ruido. “Uno tiene la fuente pero es mejor ir a los protagonistas, más cuando se enojan si no les preguntas. Es muy fácil desactivar el rumor y contestar que nada que ver, como ha hecho Carolina otras veces. Yo aclaro esto porque después se quejan si no preguntamos. Pampita debería contestar”, sostuvo.

El dato no pasó desapercibido: Pampita suele reaccionar cuando una versión la incomoda o la involucra directamente. En esta oportunidad, eligió el silencio, y en el mundo del espectáculo esa decisión empezó a interpretarse como una señal clara de que algo no está bien.

Según detalló Paula Varela, la distancia volvería a aparecer como uno de los principales obstáculos en la relación. Martín Pepa reside en Estados Unidos, donde además tiene una hija con una expareja, y mantenía un ritmo de viajes constantes para poder sostener el vínculo con Pampita en Argentina.

“A mí lo que me cuentan es que ella está separada. Él vive en Estados Unidos, tiene una hija con una mujer allá. Y él iba y venía de allá a Argentina para encontrarse con Pampita”, contó la periodista, aportando contexto sobre la dinámica que llevaba la pareja.

No es la primera vez que este factor afecta la relación. De hecho, ya habían atravesado una ruptura previa por el desgaste que generaba la distancia, aunque en ese momento decidieron darse una nueva oportunidad. “Cuando volvieron después de la primera ruptura conciliaron el tema de la distancia y arreglaron que él venga más seguido”, recordó Varela.

Sin embargo, algo habría cambiado nuevamente. Y esta vez, según trascendió, no se trataría solo de una cuestión logística. “Me dicen que él está muy enamorado, le regala un montón de cosas. Me dicen que están separados, hay algo interno que hizo un quiebre en la pareja, una situación que sucedió”, lanzó, dejando entrever que existiría un motivo más profundo detrás de esta crisis.

Como si fuera poco, desde el propio programa intentaron comunicarse en vivo con Pampita, pero tampoco obtuvieron respuesta. Con un viaje previsto en las próximas horas y una conversación pendiente que podría ser decisiva, el silencio de la modelo se volvió el eje de todas las miradas. En medio de versiones cada vez más firmes, su falta de reacción no hizo más que potenciar los rumores de separación con Martín Pepa.

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¿Cómo está Pampita en medio de los rumores de separación?

En medio de las versiones que indican una fuerte crisis con Martín Pepa e incluso una posible separación, en SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, aportaron nuevos detalles sobre el presente de Pampita. Allí se hicieron eco de los rumores que circulan en el mundo del espectáculo y que volvieron a poner el foco en la vida personal de la modelo.

Fue Majo Martino quien sumó información clave en el ciclo, al contar que se contactó con alguien del entorno cercano de Pampita para conocer cómo está atravesando este momento. “Tranquila y muy cariñosa”, precisó la panelista, llevando algo de calma en medio de un contexto cargado de especulaciones sobre su relación.

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