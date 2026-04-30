Filtraron qué actitud tomó Pampita tras los rumores de ruptura con Martín Pepa

El dato no pasó desapercibido: Pampita suele reaccionar cuando una versión la incomoda o la involucra directamente. En esta oportunidad, eligió el silencio, y en el mundo del espectáculo esa decisión empezó a interpretarse como una señal clara de que algo no está bien.

Según detalló Paula Varela, la distancia volvería a aparecer como uno de los principales obstáculos en la relación. Martín Pepa reside en Estados Unidos, donde además tiene una hija con una expareja, y mantenía un ritmo de viajes constantes para poder sostener el vínculo con Pampita en Argentina.

“A mí lo que me cuentan es que ella está separada. Él vive en Estados Unidos, tiene una hija con una mujer allá. Y él iba y venía de allá a Argentina para encontrarse con Pampita”, contó la periodista, aportando contexto sobre la dinámica que llevaba la pareja.

No es la primera vez que este factor afecta la relación. De hecho, ya habían atravesado una ruptura previa por el desgaste que generaba la distancia, aunque en ese momento decidieron darse una nueva oportunidad. “Cuando volvieron después de la primera ruptura conciliaron el tema de la distancia y arreglaron que él venga más seguido”, recordó Varela.

Sin embargo, algo habría cambiado nuevamente. Y esta vez, según trascendió, no se trataría solo de una cuestión logística. “Me dicen que él está muy enamorado, le regala un montón de cosas. Me dicen que están separados, hay algo interno que hizo un quiebre en la pareja, una situación que sucedió”, lanzó, dejando entrever que existiría un motivo más profundo detrás de esta crisis.

Como si fuera poco, desde el propio programa intentaron comunicarse en vivo con Pampita, pero tampoco obtuvieron respuesta. Con un viaje previsto en las próximas horas y una conversación pendiente que podría ser decisiva, el silencio de la modelo se volvió el eje de todas las miradas. En medio de versiones cada vez más firmes, su falta de reacción no hizo más que potenciar los rumores de separación con Martín Pepa.

Embed

¿Cómo está Pampita en medio de los rumores de separación?

En medio de las versiones que indican una fuerte crisis con Martín Pepa e incluso una posible separación, en SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, aportaron nuevos detalles sobre el presente de Pampita. Allí se hicieron eco de los rumores que circulan en el mundo del espectáculo y que volvieron a poner el foco en la vida personal de la modelo.

Fue Majo Martino quien sumó información clave en el ciclo, al contar que se contactó con alguien del entorno cercano de Pampita para conocer cómo está atravesando este momento. “Tranquila y muy cariñosa”, precisó la panelista, llevando algo de calma en medio de un contexto cargado de especulaciones sobre su relación.