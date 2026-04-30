En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial
Lesión
PREOCUPACIÓN MUNDIAL

Dramática lesión de Giorgian De Arrascaeta: ¿Se queda afuera del Mundial 2026?

A solo 47 días del debut de la Celeste en la cita mundialista, el mediocampista de Flamengo sufrió una durísima lesión en un partido de Copa Libertadores. Con tiempos de rehabilitación que juegan en contra, el equipo de Marcelo Bielsa enfrenta la posibilidad de perder a una de sus figuras clave.

Dramática lesión de Giorgian De Arrascaeta: ¿Se queda afuera del Mundial 2026?

La tranquilidad de la selección de Uruguay se vio seriamente alterada este miércoles por la noche tras confirmarse una noticia devastadora desde La Plata. Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura en la clavícula derecha durante el empate 1-1 entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores, un diagnóstico que enciende las alarmas máximas a solo 47 días del debut mundialista ante Arabia Saudita.

Leé también Dibu Martínez llega a Netflix con el estreno de una película que revela la historia detrás del mito
Dibu Martínez llega a Netflix con el estreno de una película que revela la historia detrás del mito. (Foto: Archivo)
image

La acción que derivó en la lesión ocurrió durante el primer tiempo, cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle la pelota desde atrás. Aunque el contacto no pareció de extrema gravedad en la imagen inicial, el mediocampista cayó con todo el peso sobre su hombro derecho, lo que provocó la lesión ósea. Pese a que el uruguayo intentó mantenerse en cancha, el dolor resultó insoportable y debió ser reemplazado por Jorge Carrascal.

Qué lesión tiene De Arrascaeta y cuál es el parte médico oficial

Tras ser retirado del estadio con gestos de dolor y la zona inmovilizada, el futbolista fue trasladado al Instituto Médico Platense. Allí, los estudios de imagen ratificaron el peor escenario posible. El club brasileño emitió un comunicado informando que se confirmó la fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta, indicando además que el jugador regresará de inmediato a Río de Janeiro con la delegación.

Según adelantó su compañero Agustín Rossi, el volante será sometido a una cirugía en las próximas horas, paso fundamental para iniciar el proceso de consolidación ósea.

¿Llegará Giorgian De Arrascaeta a jugar el Mundial 2026?

La gran incertidumbre que rodea al búnker de Uruguay es el tiempo de rehabilitación. Se estima que el tiempo de recuperación oscila entre seis y doce semanas, lo que coloca al jugador en una situación límite. Teniendo en cuenta que el estreno de la Celeste es el 15 de junio, el margen de maniobra es mínimo: el escenario más optimista lo devolvería a las canchas justo para el inicio del torneo, pero sin ritmo de competencia.

Marcelo Bielsa considera al volante de Flamengo una pieza fundamental de su esquema. Bajo el ciclo del entrenador argentino, el mediocampista ha sido determinante, sumando tres goles en 17 partidos. Su ausencia representaría un golpe táctico y anímico para un plantel que ya cuenta con la baja confirmada de Joaquín Piquerez por una lesión ligamentaria.

La reflexión del jugador sobre las lesiones antes de la cita mundialista

Curiosamente, antes de este desafortunado episodio, el propio De Arrascaeta había reflexionado sobre la fragilidad de la carrera profesional y la posibilidad de quedar fuera de un evento de tal magnitud. “Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello”, había expresado el futbolista, reconociendo que los riesgos son naturales en cada entrenamiento y partido.

Ahora, con el diagnóstico confirmado, la evolución del uruguayo dependerá de su respuesta tras la operación. A 43 días del inicio de la Copa del Mundo, Uruguay aguarda un milagro médico para contar con uno de sus futbolistas más determinantes, mientras la incertidumbre crece en un equipo que podría verse diezmado justo en el momento más esperado por los fanáticos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial Lesión
Notas relacionadas
¿Llega al Mundial? Se conoció el grado de la lesión de Julián Álvarez tras el choque por Champions
Álbum virtual del Mundial 2026: guía paso a paso para descargarlo y conseguir sobres gratis
Preocupación total: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé a menos de dos meses del Mundial

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar