Dramática lesión de Giorgian De Arrascaeta: ¿Se queda afuera del Mundial 2026?

Según adelantó su compañero Agustín Rossi, el volante será sometido a una cirugía en las próximas horas, paso fundamental para iniciar el proceso de consolidación ósea.

¿Llegará Giorgian De Arrascaeta a jugar el Mundial 2026?

La gran incertidumbre que rodea al búnker de Uruguay es el tiempo de rehabilitación. Se estima que el tiempo de recuperación oscila entre seis y doce semanas, lo que coloca al jugador en una situación límite. Teniendo en cuenta que el estreno de la Celeste es el 15 de junio, el margen de maniobra es mínimo: el escenario más optimista lo devolvería a las canchas justo para el inicio del torneo, pero sin ritmo de competencia.

Marcelo Bielsa considera al volante de Flamengo una pieza fundamental de su esquema. Bajo el ciclo del entrenador argentino, el mediocampista ha sido determinante, sumando tres goles en 17 partidos. Su ausencia representaría un golpe táctico y anímico para un plantel que ya cuenta con la baja confirmada de Joaquín Piquerez por una lesión ligamentaria.

La reflexión del jugador sobre las lesiones antes de la cita mundialista

Curiosamente, antes de este desafortunado episodio, el propio De Arrascaeta había reflexionado sobre la fragilidad de la carrera profesional y la posibilidad de quedar fuera de un evento de tal magnitud. “Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello”, había expresado el futbolista, reconociendo que los riesgos son naturales en cada entrenamiento y partido.

Ahora, con el diagnóstico confirmado, la evolución del uruguayo dependerá de su respuesta tras la operación. A 43 días del inicio de la Copa del Mundo, Uruguay aguarda un milagro médico para contar con uno de sus futbolistas más determinantes, mientras la incertidumbre crece en un equipo que podría verse diezmado justo en el momento más esperado por los fanáticos.