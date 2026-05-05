¿Se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda?

Qué pasa con la deuda tras la baja de la tarjeta de crédito

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La cancelación del plástico no elimina el saldo pendiente, pero sí tiene efectos concretos:

Se interrumpen cargos de mantenimiento, renovación, membresías o seguros asociados a la tarjeta activa.

Las cuotas ya pactadas continúan cobrándose en los plazos establecidos.

Se evita que nuevos costos administrativos sigan incrementando la deuda.

En este sentido, dar de baja la tarjeta permite frenar la acumulación de cargos vinculados al producto, aunque no cancela la obligación de pago.

Recomendaciones

Solicitar constancia del trámite (comprobante, número de gestión o confirmación por mail).

Si la entidad demora o rechaza la solicitud, se puede reclamar ante Defensa del Consumidor o el BCRA.

Evaluar previamente opciones de refinanciación o planes de pago.

En caso de contar con varias tarjetas, priorizar la baja de las que no se utilizan.

Dar de baja una tarjeta con deuda es un derecho del usuario, que permite evitar nuevos cargos asociados al plástico y ordenar la situación financiera sin afectar la obligación de cancelar el monto adeudado.