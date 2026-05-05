El picante gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés a 4 años de separarse

Tras su reciente separación de Milett Figueroa y el inicio del romance con la ex modelo y empresaria santafesina de bajo perfil Rossana Almeyda, Marcelo Tinelli vuelve a ser noticia por un inesperado gesto desde las redes sociales.
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El conductor Marcelo Tinelli sacudió las redes sociales con una inesperada reacción dirigida directamente a su ex pareja Guillermina Valdés.
Tras su reciente separación de Milett Figueroa y el inicio del romance con la ex modelo y empresaria santafesina de bajo perfil Rossana Almeyda, Marcelo Tinelli vuelve a ser noticia por un inesperado gesto desde las redes sociales.
El conductor reaccionó de manera sorpresiva ante una foto subida por su ex Guillermina Valdés y madre de su hijo Lolo, donde se la ve relajada sentada tomando mates y con un libro.
"Un sueño", expresó la actriz y modelo en la postal a pura conexión personal y serenidad desde la Patagonia. La foto motivó la inesperada reacción virtual de Marcelo Tinelli con un like en la publicación, detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores.
Si bien se trató de un simple me gusta en la imagen, esto despertó todo tipo de especulaciones entre los fans virtuales y como era de esperar ese like llamó mucho la atención entre los tantos comentarios a puro elogio para Guillermina.
Marcelo Tinelli y Guillermona Valdés confirmaron su separación a mediados de 2022 tras 9 años en pareja y un hijo juntos. Pese al final de la relación, siempre mantuvieron una cordial relación.
En los últimos días, el conductor fue noticia por su acercamiento y guiños con Rossana Almeyda a poco de confirmar la ruptura con la modelo peruana Milett Figueroa, a quien conoció en el Bailando 2023.
Marcelo Tinelli eligió un gesto íntimo y cotidiano para mostrar a sus seguidores que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo junto a Rossana Almeyda.
Después de semanas de especulaciones, el conductor compartió en redes sociales una serie de imágenes que transmitieron cercanía y complicidad, alejadas de la espectacularidad que suele rodear su figura.
Con una cena casera y un clima relajado, dejó ver que esta relación se construye desde lo simple y lo auténtico. El mensaje que acompañó la secuencia, escrito con naturalidad y adornado con emojis, incluyó menciones directas a Rossana Almeyda.
Esa manera de compartir el momento mostró al conductor en un rol distinto: el de anfitrión de una velada pensada para dos. La mesa servida y el plato terminado fueron más que un detalle gastronómico; se convirtieron en símbolos de un vínculo que empieza a mostrarse sin reservas.
"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: "Buena pinta la pasta".