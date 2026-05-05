El picante gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés a 4 años de separarse

Marcelo Tinelli y Guillermona Valdés confirmaron su separación a mediados de 2022 tras 9 años en pareja y un hijo juntos. Pese al final de la relación, siempre mantuvieron una cordial relación.

En los últimos días, el conductor fue noticia por su acercamiento y guiños con Rossana Almeyda a poco de confirmar la ruptura con la modelo peruana Milett Figueroa, a quien conoció en el Bailando 2023.

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La noche romántica de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli eligió un gesto íntimo y cotidiano para mostrar a sus seguidores que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo junto a Rossana Almeyda.

Después de semanas de especulaciones, el conductor compartió en redes sociales una serie de imágenes que transmitieron cercanía y complicidad, alejadas de la espectacularidad que suele rodear su figura.

Con una cena casera y un clima relajado, dejó ver que esta relación se construye desde lo simple y lo auténtico. El mensaje que acompañó la secuencia, escrito con naturalidad y adornado con emojis, incluyó menciones directas a Rossana Almeyda.

Esa manera de compartir el momento mostró al conductor en un rol distinto: el de anfitrión de una velada pensada para dos. La mesa servida y el plato terminado fueron más que un detalle gastronómico; se convirtieron en símbolos de un vínculo que empieza a mostrarse sin reservas.

"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: "Buena pinta la pasta".