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Se supo la verdad detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa: el motivo que volvió a romper la pareja

Se supo el verdaderdo motivo de por qué se terminó la relación entre Pampita y Martín Pepa, tras casi dos años juntos. Enterate.

Se supo la verdad detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa: el motivo que volvió a romper la pareja

Una nueva crisis sentimental golpea a Carolina Pampita Ardohain. Después de varios intentos por sostener la relación, la modelo y Martín Pepa estarían nuevamente separados y, esta vez, habría sido el polista quien tomó la decisión de ponerle punto final al noviazgo. La información fue revelada por Yanina Latorre, quien además dio detalles de cómo atraviesa la conductora este difícil momento.

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La noticia sorprendió porque, hasta hace pocos días, Pampita tenía otros planes para la pareja. Según contó la periodista en SQP, la ruptura se habría producido hace aproximadamente 15 días y el motivo volvería a estar relacionado con los problemas que ya habían provocado anteriores distanciamientos.

“La señora Pampita, Carolina Ardohain, está separada. No te enojes. Hace 15 días que está separada”, aseguró Latorre al dar la primicia.

Pero lo que más llamó la atención fue la explicación sobre el supuesto detonante de la ruptura. Según la información que recibió la conductora, Martín Pepa habría decidido terminar la relación por los mismos motivos que ya habían generado otras crisis: la distancia y la intensidad del vínculo.

“Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita”, sostuvo Yanina.

La separación habría golpeado especialmente a la modelo, que todavía tendría esperanzas de recomponer la historia de amor. “Me dicen que está triste y que ella no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, siente que no se acabó el amor”, agregó la periodista.

Otro dato que expuso el momento que atravesaba la pareja fue el testimonio de Pía Shaw, quien recordó que había hablado recientemente con Carolina y que la había encontrado entusiasmada con los próximos planes junto al polista.

“Carolina tenía todo planeado. Se iban a Miami y después a Punta del Este”, contó. Es decir, mientras la modelo organizaba lo que serían unas vacaciones juntos, la relación habría entrado en una nueva etapa de crisis que terminó con una ruptura.

La distancia geográfica fue uno de los principales obstáculos desde el comienzo del romance. Pepa desarrolla buena parte de su actividad profesional en el exterior, mientras que Pampita tiene su vida laboral y familiar organizada en Argentina. Esa dinámica obligaba a la pareja a sostener el vínculo a través de viajes, encuentros y videollamadas.

La historia entre ambos había comenzado en octubre de 2024, poco después de la separación de la modelo de Roberto García Moritán. Aunque se conocían desde la adolescencia, cuando compartieron un viaje de egresados, el acercamiento sentimental llegó muchos años después.

En mayo de 2025, la propia Pampita había reconocido lo complicado que resultaba mantener una relación a distancia. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, había explicado en LAM.

Incluso había contado cómo intentaban sostener la intimidad pese a estar separados por miles de kilómetros: “Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie a la vez”.

En septiembre de 2026, la modelo todavía se mostraba esperanzada y había reconocido que atravesaban dificultades, pero que seguían apostando al noviazgo. “Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”, había confesado.

Ahora, según la versión difundida por Yanina Latorre, la historia habría llegado a un nuevo final. Pampita estaría triste, todavía tendría sentimientos por Martín Pepa y no descartaría una reconciliación, aunque por el momento ninguno de los dos confirmó públicamente la separación.

En pocas palabras

  • Separación confirmada: Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa habrían terminado su relación hace 15 días.
  • Motivo recurrente: La distancia geográfica y la intensidad del vínculo habrían sido las causas de la ruptura.
  • Sentimiento de Pampita: La conductora estaría triste y sin descartar una reconciliación, según Yanina Latorre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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