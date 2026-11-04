Quién es Nat Rod, la influencer que intenta advertir de estafas y desenmascarar a Santi Maratea

También ganó repercusión por sus contenidos de educación financiera. Allí explica posibles cobros indebidos en tarjetas de crédito, cuestiona determinadas prácticas comerciales y brinda herramientas para que los usuarios conozcan sus derechos. Una de sus frases más repetidas es “deber no es un delito”, con la que busca explicar los recursos legales disponibles para quienes atraviesan problemas de endeudamiento.

Detrás de sus publicaciones hay, además, una formación vinculada con el mundo digital. Rodríguez cuenta con conocimientos de desarrollo web, marketing, comercio electrónico, diseño gráfico, fotografía y producción audiovisual. Esa preparación le permite desarrollar sus propias investigaciones y producir los videos con los que presenta sus denuncias. Según manifestó, no realiza publicidades ni colaboraciones pagas en sus perfiles y mantiene esa actividad de manera independiente.

En el plano profesional también está vinculada con Antifrágil Inversiones SRL, una consultora educativa que formó junto a su pareja, el economista Nicolás Messa. A través de ese espacio impulsan contenidos y capacitaciones sobre inversiones y finanzas personales.

Su nombre comenzó a circular con fuerza a partir de distintas investigaciones que tuvieron repercusión nacional. Entre ellas aparecen las denuncias vinculadas con RainbowEx, el denominado caso Libra, las aplicaciones de préstamos ilegales y las apuestas online dirigidas a adolescentes. También recibió testimonios de personas que aseguraron haber tenido problemas con inversiones y proyectos financieros.

Otro de los casos que puso bajo la lupa fue el de Hernán Casciari y los proyectos de Orsai. Rodríguez difundió reclamos de inversores que cuestionaban el manejo de los fondos y pedían acceso a documentación contable. Según las denuncias que hizo públicas, casi 30 personas habrían invertido alrededor de seis millones de dólares en distintos proyectos cinematográficos y reclamaban información sobre el destino del dinero. Se trata de cuestionamientos difundidos por los damnificados, no de irregularidades que deban darse por probadas.

Pero su investigación más mediática es, sin dudas, la que involucra a Santiago Maratea. El conflicto se remonta a 2021, cuando el influencer organizó una colecta para ayudar a El Refugio de Eli, un espacio de rescate de animales ubicado en Adrogué que había sufrido un incendio.

La campaña tuvo una enorme repercusión y recaudó millones de pesos. El objetivo era reconstruir parte de las instalaciones, mejorar las condiciones del refugio y levantar una vivienda para su responsable. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos sobre el resultado de la obra y el destino de los fondos.

Tras visitar el lugar, Rodríguez difundió imágenes y testimonios con los que puso en duda que se hubiera concretado el proyecto en las condiciones originalmente anunciadas. Entre sus cuestionamientos mencionó diferencias entre lo prometido y lo construido, elementos que supuestamente faltaban y dudas sobre el acceso de los beneficiarios a la información económica de la colecta.

La discusión dejó de ser solamente mediática y llegó a los tribunales. Natalí Rodríguez inició una acción civil contra Maratea bajo la carátula “Rodríguez, Natali c/ Maratea, Santiago s/ Rendición de cuentas”. Para poder avanzar con el reclamo, contó con la cesión de derechos de una persona que había realizado una donación a la campaña.

La elección de la vía civil fue una decisión central de su estrategia: el objetivo es que se presenten las cuentas, los comprobantes y la documentación que permita conocer cómo se administraron los fondos. La demanda no equivale a una condena ni demuestra por sí misma que haya existido un delito.

Maratea, por su parte, salió a responder públicamente las acusaciones. En sus descargos defendió la realización de la obra y mostró imágenes de una vivienda que, según explicó, cuenta con tres habitaciones, cocina, baño, instalaciones de gas y paneles solares. También sostuvo que las modificaciones del proyecto original estuvieron relacionadas con la devaluación del peso y con dificultades burocráticas vinculadas con los terrenos.

Además, aseguró que todavía no había recibido una notificación judicial formal, aunque manifestó su intención de presentarse con sus abogados para aportar la documentación correspondiente y demostrar el destino de los fondos.

El enfrentamiento también tuvo repercusiones en la televisión, con cruces y cuestionamientos de distintas figuras del espectáculo. Rodríguez defendió sus investigaciones y la legitimidad de los reclamos que difunde, mientras que Maratea rechazó las acusaciones y cuestionó la manera en que se presentó el caso.