Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 13) × 3 - 27 ÷ 3 + 31.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 13) × 3 - 27 ÷ 3 + 31.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 25 × 3 - 27 ÷ 3 + 31
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
25 × 3 = 75 | 27 ÷ 3 = 9
La expresión queda así: 75 - 9 + 31
El cierre se hace de izquierda a derecha.
75 - 9 = 66 |
66 + 31 = ?
El error común en este tipo de desafío está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan sumas con multiplicaciones sin respetar el orden, la cuenta se desvía enseguida. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a practicar concentración, lectura atenta y razonamiento lógico de una manera simple y entretenida.