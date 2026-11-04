En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 13) × 3 - 27 ÷ 3 + 31.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver antes de ver la solución

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 25 × 3 - 27 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 3 = 75 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 75 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

75 - 9 = 66 |

66 + 31 = ?

Resultado final: 97

El error común en este tipo de desafío está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan sumas con multiplicaciones sin respetar el orden, la cuenta se desvía enseguida. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a practicar concentración, lectura atenta y razonamiento lógico de una manera simple y entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego Error cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolver esta cuenta?
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar