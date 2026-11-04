Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 25 × 3 - 27 ÷ 3 + 31

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 3 = 75 | 27 ÷ 3 = 9

La expresión queda así: 75 - 9 + 31

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

75 - 9 = 66 |

66 + 31 = ?

Resultado final: 97

El error común en este tipo de desafío está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o se mezclan sumas con multiplicaciones sin respetar el orden, la cuenta se desvía enseguida. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento rápido: ayuda a practicar concentración, lectura atenta y razonamiento lógico de una manera simple y entretenida.