ANSES fijó un nuevo tope de ingresos para la AUH: cuánto cobran las familias en noviembre de 2026

AUH por hijo (monto total bruto): $159.611

Cobro directo mensual del 80% en mano: $127.688,80

Monto retenido mensual (20%): $31.922,20

AUH por Hijo con Discapacidad (monto total bruto): $519.704 ($415.763,20 netos directos y $103.940,80 retenidos)

Montos especiales (Zona 1 - Patagonia y Patagones):

AUH por hijo (monto total bruto): $207.495

Cobro directo mensual del 80% en mano: $165.996,00

Monto retenido mensual (20%): $41.499,00

AUH por Hijo con Discapacidad (monto total bruto): $675.616 ($540.492,80 netos directos)

¿Cómo funciona el pago del 100% de la AUH para niños menores de 5 años?

A partir de este mes, ANSES liquida el valor total de la asignación sin aplicar la retención habitual del 20% a los titulares con niños en la primera infancia que cuenten con el esquema de salud validado.

Acreditación automática: el organismo cruza datos mensualmente con el Ministerio de Salud para comprobar la vacunación y los controles médicos periódicos de menores de cinco años.

Cobro integral ($159.611): si la información sanitaria está cargada en la base de datos oficial, se deposita la totalidad del beneficio de forma mensual sin retención.

Gestión por Libreta AUH: si los controles no están registrados automáticamente, se aplicará el descuento habitual del 20%. Las familias pueden regularizar la situación presentando el Formulario de Libreta AUH en la web oficial o en cualquier oficina del organismo sin turno previo.

¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH de ANSES en noviembre de 2026?

La acreditación del haber mensual directo se realiza de acuerdo con el esquema trazado por el organismo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):