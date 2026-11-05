En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES fijó un nuevo tope de ingresos para la AUH: cuánto cobran las familias en noviembre de 2026

Tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil oficializada por el Gobierno nacional, el organismo previsional adecuó el límite máximo permitido para acceder a la Asignación Universal por Hijo y confirmó el pago del 100% directo a menores de 5 años.

ANSES fijó un nuevo tope de ingresos para la AUH: cuánto cobran las familias en noviembre de 2026

ANSES fijó un nuevo tope de ingresos para la AUH: cuánto cobran las familias en noviembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevó a $398.800 el tope de ingresos del grupo familiar para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre de 2026, unificándolo con el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Con el incremento del 1,93% otorgado por la fórmula de movilidad mensual, el valor general bruto de la prestación asciende a $159.611 por hijo, lo que garantiza un cobro directo mensual del 80% en mano de $127.688,80, mientras que la retención del 20% computable es de $31.922,20.

Leé también Novedades de ANSES para jubilados: aumentan los haberes, se paga el bono y cambia el calendario
Las novedades de ANSES para jubilados este mes: aumentan los haberes, se paga el bono y cambia el calendario

¿Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES y cuál es el límite de ingresos?

El Decreto 1602/2009 que rige el régimen previsional establece que los ingresos de los trabajadores informales, empleadas domésticas o desempleados no deben superar el piso salarial mínimo fijado por la Secretaría de Trabajo para conservar la prestación.

  • Nuevo tope de ingresos individual/familiar: $398.800 (equivalente al nuevo haber del SMVM determinado por la Resolución 4/2026).

  • Destinatarios: trabajadores no registrados (informales), personal del servicio doméstico, monotributistas sociales y personas desocupadas.

  • Excepciones al tope: los hijos con discapacidad no tienen límite de ingresos en el grupo familiar para percibir el beneficio.

¿Cuáles son los montos netos de la AUH de ANSES en noviembre de 2026?

La actualización del 1,93% fijada para las prestaciones familiares ajusta los valores generales y las escalas diferenciales por región geográfica (Zona 1: provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones).

Montos generales (todo el país):

  • AUH por hijo (monto total bruto): $159.611

  • Cobro directo mensual del 80% en mano: $127.688,80

  • Monto retenido mensual (20%): $31.922,20

  • AUH por Hijo con Discapacidad (monto total bruto): $519.704 ($415.763,20 netos directos y $103.940,80 retenidos)

Montos especiales (Zona 1 - Patagonia y Patagones):

  • AUH por hijo (monto total bruto): $207.495

  • Cobro directo mensual del 80% en mano: $165.996,00

  • Monto retenido mensual (20%): $41.499,00

  • AUH por Hijo con Discapacidad (monto total bruto): $675.616 ($540.492,80 netos directos)

¿Cómo funciona el pago del 100% de la AUH para niños menores de 5 años?

A partir de este mes, ANSES liquida el valor total de la asignación sin aplicar la retención habitual del 20% a los titulares con niños en la primera infancia que cuenten con el esquema de salud validado.

  • Acreditación automática: el organismo cruza datos mensualmente con el Ministerio de Salud para comprobar la vacunación y los controles médicos periódicos de menores de cinco años.

  • Cobro integral ($159.611): si la información sanitaria está cargada en la base de datos oficial, se deposita la totalidad del beneficio de forma mensual sin retención.

  • Gestión por Libreta AUH: si los controles no están registrados automáticamente, se aplicará el descuento habitual del 20%. Las familias pueden regularizar la situación presentando el Formulario de Libreta AUH en la web oficial o en cualquier oficina del organismo sin turno previo.

¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH de ANSES en noviembre de 2026?

La acreditación del haber mensual directo se realiza de acuerdo con el esquema trazado por el organismo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

  • DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

  • DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

En pocas palabras

  • Nuevo tope de ingresos: ANSES fijó en $398.800 el límite para acceder a la AUH en noviembre de 2026.
  • Montos actualizados: El haber bruto es de $159.611 por hijo, con un cobro directo del 80% ($127.688,80).
  • Pago 100% directo: Niños menores de 5 años con controles validados reciben el monto total sin retención.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES noviembre: jubilación mínima, máxima y bono confirmado
ANSES pagará de forma automática el 20% retenido de una de sus asignaciones: cómo cobrar el extra
Freno bancario de cinco días en noviembre: ANSES confirmó cómo será el nuevo calendario de pagos

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar