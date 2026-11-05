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Estremecedor video: Renata Rebeca, de 26 años, cayó al vacío desde el séptimo piso de un hotel

La tragedia quedó grabada: el video que muestra cómo Renata Rebeca murió al caer desde la ventana de un hotel.

Estremecedor video: Renata Rebeca, de 26 años, cayó al vacío desde el séptimo piso de un hotel

Una noche de viaje terminó de la peor manera y las imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas provocaron conmoción. Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, una brasileña de 26 años, murió después de caer desde el séptimo piso de un hotel en la ciudad de São Luís, en el estado de Maranhão. El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y ahora es parte central de la investigación.

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La tragedia ocurrió durante la madrugada del martes 4 de noviembre, alrededor de la 1:12, en el hotel Rio Poty, ubicado en la zona de Ponta d'Areia. Según la reconstrucción inicial, la joven había regresado al establecimiento junto a su pareja después de haber salido.

Las grabaciones de seguridad permitieron reconstruir los últimos momentos antes de la caída. En las imágenes se observa a Renata junto al hombre, aparentemente buscando la tarjeta de acceso a la habitación. En ese momento, la joven se acerca a una ventana y se apoya sobre la estructura. Segundos después, el soporte cede y se produce la caída fatal.

La secuencia es impactante porque muestra cómo una situación que parecía cotidiana terminó en una tragedia irreversible. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas antes de regresar al hotel. Este dato también fue incorporado a la investigación a partir de la declaración de la pareja de la víctima.

La investigación policial fue caratulada inicialmente como una muerte accidental. El delegado George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección de Personas, explicó que los primeros elementos apuntan al desprendimiento de la estructura de aluminio de la ventana, que habría provocado la caída.

Las autoridades buscan establecer con precisión por qué cedió la abertura y si existían fallas en las condiciones de seguridad del establecimiento. Para eso, el Instituto Oficial de Criminalística realiza peritajes en el hotel y analiza las características de la estructura involucrada.

Renata y su pareja eran oriundos del estado de Pará y habían viajado a São Luís para participar de un campeonato de póker. Según trascendió, llevaban aproximadamente una semana en la ciudad y tenían previsto regresar a sus hogares el mismo día en que ocurrió el accidente.

La noticia generó una profunda conmoción entre sus familiares y amigos. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y los recuerdos de quienes compartieron momentos con la joven.

“Hoy mi corazón está de luto. Vivimos, jugamos y crecimos juntos”, escribió una de las personas que la recordó públicamente.

Por su parte, el Hotel Rio Poty expresó sus condolencias y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Mientras los investigadores intentan determinar qué provocó el desprendimiento de la ventana, las imágenes de seguridad se convirtieron en una pieza clave para reconstruir una tragedia que terminó con la vida de Renata a los 26 años.

En pocas palabras

  • Muerte trágica: Renata Rebeca, de 26 años, falleció al caer desde un séptimo piso de un hotel en São Luís.
  • Video crucial: Cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la caída, que se investiga como accidental.
  • Investigación en curso: Peritajes buscan determinar si fallas en la ventana o en la seguridad del hotel provocaron el incidente fatal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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