Estremecedor video: Renata Rebeca, de 26 años, cayó al vacío desde el séptimo piso de un hotel

La investigación policial fue caratulada inicialmente como una muerte accidental. El delegado George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección de Personas, explicó que los primeros elementos apuntan al desprendimiento de la estructura de aluminio de la ventana, que habría provocado la caída.

Las autoridades buscan establecer con precisión por qué cedió la abertura y si existían fallas en las condiciones de seguridad del establecimiento. Para eso, el Instituto Oficial de Criminalística realiza peritajes en el hotel y analiza las características de la estructura involucrada.

Renata y su pareja eran oriundos del estado de Pará y habían viajado a São Luís para participar de un campeonato de póker. Según trascendió, llevaban aproximadamente una semana en la ciudad y tenían previsto regresar a sus hogares el mismo día en que ocurrió el accidente.

La noticia generó una profunda conmoción entre sus familiares y amigos. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y los recuerdos de quienes compartieron momentos con la joven.

“Hoy mi corazón está de luto. Vivimos, jugamos y crecimos juntos”, escribió una de las personas que la recordó públicamente.

Por su parte, el Hotel Rio Poty expresó sus condolencias y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Mientras los investigadores intentan determinar qué provocó el desprendimiento de la ventana, las imágenes de seguridad se convirtieron en una pieza clave para reconstruir una tragedia que terminó con la vida de Renata a los 26 años.