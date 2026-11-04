Encontraron al ladrón del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién era y qué pasó

La búsqueda comenzó al día siguiente, cuando Lali advirtió que no encontraba el accesorio y empezó a reconstruir lo que había ocurrido durante la fiesta. “Al día siguiente... ‘No encuentro el casco’, ‘Che, ¿vos viste que yo me saqué el casco?’, ‘Che, ¿en algún momento yo le di el casco a alguien?’”, recordó Pedro.

Pero el misterio tenía una explicación mucho más insólita de lo que imaginaban. La pareja decidió revisar los registros audiovisuales del casamiento y encontró al responsable: Ian Ayesa, productor de Gelatina, que aparecía retirándose de la fiesta con el accesorio de Lali colocado sobre la cabeza.

Las imágenes fueron contundentes. En el video se lo veía luciendo el exclusivo complemento mientras se dirigía hacia un auto y, como detalle todavía más desopilante, llevaba una botella de cerveza prácticamente terminada. La secuencia provocó risas en el estudio y dejó al descubierto al inesperado protagonista de la desaparición.

Al verse expuesto, Ayesa reaccionó con humor y pidió disculpas: “Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana”, expresó.

Pero hubo una prueba más. Pedro mostró el mensaje que el productor le había enviado después de la celebración, en el que reconocía que tenía el accesorio y prometía devolverlo. “Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón”, decía el texto.

Finalmente, la pieza fue recuperada y volvió a manos de sus dueños. El supuesto misterio del casamiento quedó resuelto y el protagonista de la insólita secuencia resultó ser alguien del propio entorno laboral de Pedro.

Así, lo que pudo haber terminado en una búsqueda interminable se transformó en una anécdota desopilante. Lali perdió uno de los accesorios más importantes de su look de novia, Pedro encontró al responsable revisando los videos y el invitado terminó siendo descubierto con el objeto puesto. Un episodio inesperado que le agregó una cuota de humor a una de las noches más importantes de la pareja.