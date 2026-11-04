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Encontraron al ladrón del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién era y qué pasó

Robo y escándalo en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: descubrieron al ladrón y lo escracharon. Miralo.

Encontraron al ladrón del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: quién era y qué pasó

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo glamour, invitados famosos, una fiesta inolvidable y un episodio insólito que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de la celebración. Uno de los accesorios más llamativos del look de novia de la cantante desapareció misteriosamente y tuvieron que revisar los videos para descubrir quién se lo había llevado. El responsable quedó expuesto y la revelación provocó carcajadas.

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La historia salió a la luz de boca del propio Pedro Rosemblat, quien durante el ciclo de streaming Industria Nacional, de Gelatina, contó cómo comenzó la búsqueda de una pieza que tenía un valor especial para su esposa. No se trataba de cualquier objeto: era el mesh hat, un exclusivo accesorio confeccionado con cadenas de cristales y cuentas transparentes que Lali había utilizado para completar su segundo look de novia.

La cantante había combinado la llamativa pieza con un mini vestido strapless y lentes de sol oscuros, en una apuesta de estilo que no pasó inadvertida durante la fiesta. Sin embargo, cuando terminó la celebración y llegó el momento de guardar los recuerdos de aquella noche, el casco había desaparecido y nadie sabía dónde estaba.

Pedro explicó por qué la situación generó tanta preocupación: “Vos decís, un casamiento, uno no se casa diez veces en su vida. Es un momento importante en la vida de una persona. Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El casco fue una parte imprescindible del look de la novia”.

La búsqueda comenzó al día siguiente, cuando Lali advirtió que no encontraba el accesorio y empezó a reconstruir lo que había ocurrido durante la fiesta. “Al día siguiente... ‘No encuentro el casco’, ‘Che, ¿vos viste que yo me saqué el casco?’, ‘Che, ¿en algún momento yo le di el casco a alguien?’”, recordó Pedro.

Pero el misterio tenía una explicación mucho más insólita de lo que imaginaban. La pareja decidió revisar los registros audiovisuales del casamiento y encontró al responsable: Ian Ayesa, productor de Gelatina, que aparecía retirándose de la fiesta con el accesorio de Lali colocado sobre la cabeza.

Las imágenes fueron contundentes. En el video se lo veía luciendo el exclusivo complemento mientras se dirigía hacia un auto y, como detalle todavía más desopilante, llevaba una botella de cerveza prácticamente terminada. La secuencia provocó risas en el estudio y dejó al descubierto al inesperado protagonista de la desaparición.

Al verse expuesto, Ayesa reaccionó con humor y pidió disculpas: “Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón Mariana”, expresó.

Pero hubo una prueba más. Pedro mostró el mensaje que el productor le había enviado después de la celebración, en el que reconocía que tenía el accesorio y prometía devolverlo. “Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón”, decía el texto.

Finalmente, la pieza fue recuperada y volvió a manos de sus dueños. El supuesto misterio del casamiento quedó resuelto y el protagonista de la insólita secuencia resultó ser alguien del propio entorno laboral de Pedro.

Así, lo que pudo haber terminado en una búsqueda interminable se transformó en una anécdota desopilante. Lali perdió uno de los accesorios más importantes de su look de novia, Pedro encontró al responsable revisando los videos y el invitado terminó siendo descubierto con el objeto puesto. Un episodio inesperado que le agregó una cuota de humor a una de las noches más importantes de la pareja.

En pocas palabras

  • Robo en boda: Se reportó el robo de un accesorio clave en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
  • Identificación del ladrón: La pareja descubrió al responsable revisando videos de seguridad del evento.
  • Resolución cómica: El ladrón resultó ser un productor de Gelatina, quien se llevó el accesorio puesto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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