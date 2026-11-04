Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

6 + 11 = 17

La expresión queda así: 31 + 8 × 17 - 5 × 4 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 17 = 136 | 5 × 4 = 20

La expresión queda así: 31 + 136 - 20 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

31 + 136 = 167 |

167 - 20 = 147 |

147 + 30 = ?

Resultado final: 177

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil y entretenido: entrena la concentración, obliga a frenar el impulso de responder rápido y ayuda a reforzar una regla básica que aparece en muchas cuentas cotidianas. Un buen desafío no siempre necesita números enormes; a veces, alcanza con ubicar bien el primer paso.