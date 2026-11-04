Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 8 × (6 + 11) - 5 × 4 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 8 × (6 + 11) - 5 × 4 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 11 = 17
La expresión queda así: 31 + 8 × 17 - 5 × 4 + 30
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 17 = 136 | 5 × 4 = 20
La expresión queda así: 31 + 136 - 20 + 30
Finalmente se opera en orden de aparición.
31 + 136 = 167 |
167 - 20 = 147 |
147 + 30 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta tan útil y entretenido: entrena la concentración, obliga a frenar el impulso de responder rápido y ayuda a reforzar una regla básica que aparece en muchas cuentas cotidianas. Un buen desafío no siempre necesita números enormes; a veces, alcanza con ubicar bien el primer paso.