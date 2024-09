Sebastián Ortega reveló cuál fue el motivo por el que tuvo que dejar de drogarse

“Estaba en Nueva York paseando y se me empezaron a mover los edificios. Empezaron agarrar náuseas, pensé que me había intoxicado. Estoy con mareos me voy a fumar un porro. me sentía más fumaba. Llegué doblado a Buenos Aires fui directo a la clínica y no tenía nada”, dijo.

Entonces, con toque su mamá-Evangelina Salazar- lo llevó a un gastroenterólogo que lo entrevistó durante dos horas.

Sebastián contó que se fue de esta entrevista enojado porque este médico no le dio respuestas ni nada para tomar, pero las dos semanas lo llamó su mamá y le dijo que iba a necesitar ayuda profesional porque lo que le estaba haciendo mal era la marihuana.

El médico le dijo que lo que le sucede a Sebastián era algo que les pasa a los fumadores crónicos. “Cuando fuman en exceso durante muchos años hay una saturación de los receptores de THC que mandan la señal equivocada al cerebro, en vez de sacarte los mareos te marean en vez de sacarte las náuseas te provocan náuseas”, explicó.

“Fumar era un hábito”, dijo y negó que para él fuera un vicio pero que “era muy difícil hacer cualquier cosa sin fumar”.