Lizy Tagliani se descompensó durante un móvil con LAM y preocupó a todos

En medio de la preocupación de todos los presentes en el piso, quien confirmó el episodio fue el marido de Lizy, Sebastián Nebot, que llamó a la producción para aclarar cómo estaba su mujer.

“Nos escribió el marido de Lizy, yo pensé que se había cortado, pero no, Lizy se descompuso", informó el conductor Ángel de Brito tras recibir la noticia.

Sin embargo, llevó tranquilidad acerca de la salud de la humorista y detalló: “Ahora está bien, no le pasó nada, se le bajó un poco la presión. Estaba triste, por eso cortó”.

"No tengo nada que ocultar": el fuerte descargo de Lizy Tagliani en LAM en medio de las acusaciones de Canosa

En medio del revuelo por la denuncia que hizo Viviana Canosa sobre una supuesta red de trata, Lizy Tagliani se comunicó este jueves con LAM (América TV) e hizo un fuerte descargo.

“Estoy muy triste y muy angustiada, pero muy segura con lo que quiero a decir. Jamás en mi vida estuve con una persona menor de edad”, afirmó la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

“No tengo nada que ocultar. Hace 40 años que tengo el mismo teléfono. Todo lo que se está diciendo es tremendo, no puedo permitir que esto siga sucediendo. Nunca nadie me llamó para preguntar si es verdad o mentira”, remarcó.

Más adelante, sostuvo: “Es muy fácil decir cualquier barbaridad, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo nunca estuve con un menor de edad, jamás en mi vida he robado una cartera, jamás en mi vida“.