El mensaje que nadie esperaba tras 10 meses sin rastros de Loan Danilo Peña

Un mensaje sin firma y con demasiadas incógnitas

El mensaje no iba acompañado de nombre ni explicación. Un número desconocido envió esa primera frase, y poco después volvió a comunicarse, esta vez con un tono más conciliador: “Mil disculpas si se enojó”. El contenido, lejos de aclarar algo, generó aún más desconcierto.

Alejandro Pueblas, visiblemente molesto, compartió su interpretación del hecho: “Es alguien que no sabemos quién es y hay que ver si esto la Justicia lo investigó”, dijo en un descargo televisivo. Para él, este tipo de información no puede pasar desapercibida y merece una indagación profunda.

“Si a mí no me dan entrevistas, es porque tengo que preguntar esto”, sentenció el periodista, criticando el tratamiento mediático del caso y sugiriendo que hay preguntas fundamentales que todavía no se han hecho.

“No le voy a preguntar cómo estás, María”

En sus declaraciones, Pueblas fue más allá y cuestionó la narrativa que se ha construido alrededor de la madre del niño desaparecido. “Yo no le voy a preguntar: ¿Cómo estás, María? ¿Estás bien? ¿Qué tenés para decirle a la gente?”, sostuvo. “Le pregunto: ¿Por qué le mentiste a la Justicia provincial diciendo que te había llamado Laudelina cuando no?”

En este punto, el periodista hace referencia a una contradicción que surgió en una de las primeras fases de la investigación. María Noguera había afirmado que Laudelina, una de las figuras clave en la causa, la había llamado, algo que más tarde se desmintió. “Bueno, me dirá ‘y no sé, estaba nerviosa’, pero no sé. Bueno, listo, te la tomo”, concluyó con cierto escepticismo.

Un descargo lleno de interrogantes

Lejos de quedarse con las dudas, Alejandro Pueblas decidió utilizar su espacio en medios para lanzar una serie de preguntas dirigidas directamente a la madre de Loan Danilo Peña. “María, ¿quién es esta persona que te mandó estos dos mensajes?”, lanzó en tono inquisitivo.

También apuntó a la fecha en que se enviaron los textos: “El 11/4 le manda mil disculpas si se enojó. ¿De qué? ¿Qué pasó?” El periodista insiste en que estas comunicaciones no pueden ser ignoradas por la Justicia y que podrían significar una nueva pista en un caso que parece haberse estancado.

Una madre rodeada de sospechas y silencios

La situación de María Noguera no es sencilla. Mientras busca a su hijo, también debe enfrentarse a la opinión pública, a las inconsistencias de su propio relato y ahora, a estos mensajes enigmáticos que muchos ven como una posible clave en el rompecabezas.

Aunque la mujer ha dado entrevistas esporádicas, cada vez que lo hace surgen más preguntas que respuestas. En las últimas apariciones, ha mantenido la esperanza de encontrar a Loan, pero también ha evitado profundizar en ciertos detalles del día de la desaparición.

Un número que debería ser rastreado

Uno de los reclamos más concretos de Alejandro Pueblas es que la Justicia debería investigar el número de teléfono desde el cual se enviaron los mensajes. No se trata de un dato menor: si se puede identificar al emisor, podría abrirse una nueva línea de investigación o, al menos, eliminar sospechas.

“Estaría bueno que en la entrevista televisiva le pregunten a María: ‘¿Qué es esto?’”, reiteró el periodista, haciendo énfasis en lo que, según él, los medios deberían estar preguntando.

La figura de Laudelina, otra pieza clave

El nombre de Laudelina vuelve a aparecer como un punto oscuro dentro del caso. Ella fue una de las personas presentes el día que desapareció Loan y ha sido mencionada en varias oportunidades por distintos testigos. La versión de María sobre esa llamada —que luego se desmintió— fue uno de los primeros baches en su testimonio.

Alejandro Pueblas no dejó pasar este detalle y lo utilizó como argumento para sostener que hay contradicciones que merecen ser revisitadas. Para él, parte del estancamiento del caso se debe a que no se han hecho las preguntas correctas ni se ha presionado lo suficiente.

¿Una pista nueva o una cruel provocación?

Todavía no hay confirmación oficial sobre si estos mensajes fueron enviados con intenciones reales de comunicar algo relevante o si, por el contrario, se trata de una provocación cruel. Lo cierto es que la aparición de estos textos reavivó el interés por el caso y volvió a instalar la pregunta principal: ¿Dónde está Loan Danilo Peña?

La fiscalía aún no ha emitido comentarios respecto a este nuevo elemento, y los familiares del niño tampoco han dado declaraciones públicas posteriores al hecho. Sin embargo, el impacto de los mensajes ha sido tal que ya se barajan distintas teorías, algunas de ellas muy alejadas entre sí.

El rol de los medios y la urgencia de respuestas

El descargo de Alejandro Pueblas también pone sobre la mesa el papel de los medios en el tratamiento de estos casos. Según él, “hay un enfoque demasiado liviano en ciertas coberturas” y se prioriza el relato emocional sobre los hechos concretos. Su crítica busca que el periodismo investigativo recupere protagonismo y que no se pierdan de vista los detalles que podrían marcar la diferencia.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. Y con cada día que pasa sin noticias, la incertidumbre crece y la angustia de María se profundiza. Loan Danilo Peña sigue desaparecido, y ahora, con estos mensajes anónimos, el misterio parece haber dado un nuevo giro.