La fuerte reflexión de la Tana sobre la actitud de Catalina con su cuerpo y la obsesión por sentirse "gorda"

“Meto cuchillo, saco tripa”, dijo la Tana que la escuchó decir y cuestionó la violencia de esta frase. “Están dando un mensaje siniestro”, sentenció.

“Hay límites que no hay que pasar, poner un cuchillo en un peluche me parece mucho”, dijo y resaltó que cree que no está dando un buen mensaje al público, ya que los televidentes pueden ser inocentes o con algún problema mental y el mensaje es nocivo.

“Está todo el tiempo dicendo ‘estoy gorda, estoy gorda’, y hay gente, adolescentes, que sufre de… entonces, no está bueno”, indicó, señalando que no es ejemplo para la tele audiencia.