Brenda Agüero explicó por qué se ríe tanto en el juicio por los bebés muertos en el hospital

"Como todos saben, llevo casi tres años detenida y todavía no lo puedo creer. Todo este tiempo por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice", afirmó al iniciar su declaración, visiblemente conmocionada. Con voz firme, aseguró que es inocente y que jamás atentaría contra la vida de un recién nacido.