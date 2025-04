"And just like that": Ni Carrie ni Miranda... el detalle oculto de la temporada 3 que cambiará todo

Embed

La evolución de las protagonistas

Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, continúa su viaje emocional tras haber enfrentado la pérdida, la búsqueda de nuevas conexiones y las sorpresas que ofrece la madurez. A su lado, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) siguen reinventándose: una desde su nueva vida en Los Ángeles y otra desde el redescubrimiento de su identidad dentro del matrimonio y la maternidad.

Pero ellas no están solas. Se suman nuevamente Seema (Sarita Choudhury) y Lisa (Nicole Ari Parker), dos personajes que se han ganado su lugar en esta nueva era del universo creado originalmente por Darren Star.

and just like that.JPG

Nuevas caras, nuevos conflictos

La tercera temporada de And just like that incorpora actores que aportarán frescura y conflictos renovados a las tramas. Entre los nuevos nombres destacan Mehcad Brooks, Jonathan Cake y Logan Marshall-Green, quienes podrían ser nuevos intereses románticos o elementos disruptivos en las vidas ya de por sí agitadas de nuestras protagonistas.

También regresan personajes clásicos como Mario Cantone (Anthony), David Eigenberg (Steve), John Corbett (Aidan), y Evan Handler (Harry), lo que confirma que esta temporada buscará equilibrar la nostalgia con lo inesperado.

and just like that 5.jpg

De qué tratará la nueva temporada

Aunque los detalles concretos de la trama se mantienen en secreto, Michael Patrick King, creador y productor ejecutivo, ha dejado entrever que veremos una exploración más profunda de la intimidad, el envejecimiento, la reinvención y la identidad personal.

“El mundo cambia, y nuestros personajes también”, ha afirmado King. “Queríamos mostrar cómo las decisiones importantes no se acaban con la juventud. Hay mucho más por contar cuando se cruza la barrera de los 50”.

and just like that 4.webp

Producción de lujo para una historia madura

La tercera temporada mantiene a su equipo creativo original. Además de King, están en la producción ejecutiva Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Susan Fales-Hill.

Este sólido equipo detrás de cámaras garantiza que el sello estético, el ritmo narrativo y el enfoque emocional se mantengan coherentes con la esencia de la serie madre, Sex and the City, sin dejar de evolucionar para reflejar las realidades actuales.

and just like that 5.webp

¿Qué esperar del primer episodio?

Aunque aún no se ha revelado el título del primer capítulo, el tráiler sugiere que veremos a Carrie enfrentando una decisión sentimental clave, a Miranda en una situación inesperada tras su mudanza y a Charlotte lidiando con nuevas dinámicas familiares. Los primeros minutos prometen combinar humor con introspección, una fórmula ya característica de la serie.

El rol de Nueva York, un personaje más

Una vez más, la ciudad de Nueva York será más que un telón de fondo. Sus calles, cafés, parques y galerías seguirán siendo escenarios de encuentros fortuitos, confesiones inesperadas y momentos icónicos. En esta temporada, también veremos más de Brooklyn y se explorarán barrios menos conocidos por los fans de la serie original.

and just like that 2.jpg

Cuándo y cómo ver los episodios

Estreno : 29 de mayo de 2025

Horario : 22:00 hs (hora local Argentina)

Dónde verlo : Plataforma Max

Frecuencia : Un episodio nuevo cada jueves

Final de temporada: 14 de agosto de 2025

Este calendario semanal invita al espectador a reconectarse con un modelo de consumo más pausado y reflexivo, alejándose del binge-watching que marcó la última década.

and just like that.JPG

Lo que ya dejó entrever el tráiler

Entre las pistas más comentadas del tráiler están una sorpresiva reunión entre Carrie y Aidan, un nuevo interés profesional para Miranda, y lo que parece ser una crisis matrimonial para Charlotte. También se deja ver un personaje femenino nuevo, interpretado por Dolly Wells, cuyo rol aún no ha sido confirmado pero que promete generar impacto.

Además, la estética del póster —con las protagonistas reunidas en un entorno neoyorquino clásico, pero con gestos más relajados y reales— sugiere que esta entrega se enfocará más en la humanización de los personajes y en mostrar las cicatrices, no solo los zapatos.