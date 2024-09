Sofía Gonet, "la reini", reaccionó contra Yanina Latorre: "Es criminal y peligrosa"

“En un momento cuando va a empezar a leer la parte en la que yo hablo de esta relación tóxica, le pregunta como a una compañera, ‘¿la fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme’. A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas”, explicó Sofía.

“Dejame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso”.

La influencer dejó claro que no dio detalles sobre la violencia de género que sufrió porque es un “tema delicado” y comprende que su imagen “no es lo suficientemente seria y profesional” para entrar en temas tan sensibles porque “hay cosas con las que no puede hablar con semejante liviandad”.