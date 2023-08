Secretos que nadie te cuenta para revitalizar el WhatsApp y tu teléfono

Primero, asegúrate de que tu WhatsApp esté actualizado a la última versión disponible. Luego, accede a la aplicación y selecciona el ícono del teléfono o la pestaña "Llamadas" en la esquina inferior derecha. En esta sección, encontrarás un registro de todas las llamadas y videollamadas que has realizado o recibido. Para proceder, toca los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona la opción "Borrar registro de llamadas". Con este sencillo paso, podrás liberar tu WhatsApp de este historial acumulado, mejorando la velocidad de tu dispositivo en el proceso.

No obstante, la limpieza de historiales no es la única forma de optimizar tu experiencia en WhatsApp. La aplicación es una caja de tesoros multimedia, llena de imágenes, videos y textos compartidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, este contenido puede consumir valioso espacio en tu dispositivo y afectar su funcionamiento. Pero no temas, hay una manera de administrar qué contenido se descarga automáticamente y cuál se mantiene en línea. Sigue estos pasos para liberar espacio y mejorar el rendimiento de tu dispositivo.

Abre WhatsApp. Navega a la sección de "Ajustes". Dirígete a "Almacenamiento y datos". Selecciona "Administrar almacenamiento".

En esta sección, se desplegará un gráfico que muestra el espacio ocupado por los archivos de WhatsApp en relación con la memoria total del teléfono. Para eliminar los archivos más pesados, dirígete a la sección donde los archivos superen los 5 MB, en su mayoría videos. Para liberar espacio, deberás visitar los perfiles individuales donde se compartieron estos archivos y borrarlos uno por uno. Aunque este proceso puede ser algo laborioso, es la forma más efectiva de liberar espacio en tu dispositivo.

Si deseas evitar este proceso manual, WhatsApp te brinda opciones para gestionar las descargas automáticas y controlar qué contenido se almacena en tu teléfono. Navega a la sección de "Ajustes", luego a "Almacenamiento y datos" y finalmente selecciona "Descarga Automática". Aquí encontrarás tres pestañas para personalizar las descargas de contenido en función de tus preferencias.

En resumen, mientras WhatsApp continúa liderando el mundo de la comunicación instantánea, es importante recordar que un manejo adecuado de datos y archivos puede mejorar significativamente la experiencia del usuario. Siguiendo estos consejos simples pero efectivos, podrás liberar espacio en tu dispositivo, agilizar su funcionamiento y aprovechar al máximo todas las características que esta popular aplicación tiene para ofrecer.