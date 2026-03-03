Si tenés estos billetes en casa, tenés un tesoro que puede superar los 20 millones de pesos

Especialistas explicaron que este tipo de equivocaciones ocurre cuando, durante el proceso de impresión, una de las planchas se coloca en sentido incorrecto o se produce una desalineación. El resultado es una pieza que salió a circulación con una característica que no debería estar allí. Lo que para el sistema fue un descuido, para el mercado se convirtió en un hallazgo.

Por qué los errores multiplican el valor

El fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, monedas y billetes con fallas se vendieron por cifras muy superiores a su valor nominal. La lógica es clara: cuanto más escaso es el ejemplar, mayor es su demanda entre coleccionistas.

Billetes 500 pesos 3

En este caso, los billetes argentinos de 500 pesos con la flor invertida comenzaron a circular sin que la mayoría de las personas lo notara. Con el tiempo, algunos coleccionistas detectaron la particularidad y la difundieron en foros especializados.

Desde entonces, la búsqueda se intensificó. Personas revisaron cajones, billeteras y ahorros guardados. La posibilidad de tener un tesoro en casa generó expectativa.

Las cifras que sorprendieron al mercado

En plataformas de compra y venta online, como Mercado Libre, comenzaron a aparecer publicaciones que ofrecieron estos ejemplares por más de $20.000.000.

Billetes 500 pesos 2

La cifra impactó. No todos los billetes publicados se vendieron a ese precio, pero el solo hecho de que se ofrecieran por sumas millonarias despertó el interés masivo.

Los valores dependen de varios factores:

Estado de conservación.

Nivel de nitidez del error.

Cantidad de ejemplares detectados.

Demanda del momento.

Un billete sin circular, sin dobleces ni manchas, siempre se cotizará mejor. En cambio, uno deteriorado puede perder atractivo, incluso si presenta la falla.

Cómo saber si tu billete es uno de los buscados

Identificar el error es el primer paso. Para eso, hay que observar el reverso con atención. La flor debe aparecer claramente invertida respecto a su orientación original.

Billetes 500 pesos 1

Conviene comparar el ejemplar con otro billete de 500 pesos común. La diferencia suele notarse cuando se colocan uno al lado del otro.

Si el detalle coincide, lo recomendable es no manipularlo en exceso. Guardarlo en una funda protectora evitará daños y conservará su estado.

Luego será clave consultar con un especialista en numismática. Ellos podrán confirmar si se trata de un error auténtico o de una simple variación sin valor adicional.

Qué tener en cuenta antes de vender

No todo lo que se publica a precio millonario se vende efectivamente a esa cifra. Muchos anuncios funcionan como referencia o estrategia de negociación.

Por eso, los especialistas aconsejaron:

Solicitar una tasación profesional.

Investigar ventas concretadas y no solo publicaciones activas.

Evitar acuerdos informales sin respaldo.

Conservar el billete en óptimas condiciones.

También será importante desconfiar de ofertas demasiado rápidas o compradores que presionen para cerrar la operación sin verificaciones.