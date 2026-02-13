Buscá las monedas de 25 centavos que hay en tu casa porque tenés un tesoro millonario

Buscás las monedas de 25 centavos que hay en tu casa porque tenés un tesoro millonario. (Foto: Archivo)
La moneda de 25 centavos del 94 volvió a captar la atención de coleccionistas y curiosos. Lo que durante años fue apenas parte del vuelto en kioscos y almacenes hoy puede representar una suma impensada. En el universo de la numismática, los errores y las variantes raras despertaron una verdadera fiebre, y esta pieza argentina se convirtió en un tesoro inesperado.
Muchos argentinos todavía conservan monedas de los años noventa en frascos, cajones o alcancías. Algunas quedaron olvidadas tras la inflación y el cambio de hábitos de consumo. Sin embargo, especialistas advirtieron que ciertos ejemplares pueden alcanzar valores de entre $500.000 y $550.000 en plataformas de compraventa, siempre que cumplan con requisitos muy específicos.
El detalle que vuelve única a la moneda de 25 centavos
El fenómeno no es casual. La numismática, el arte y estudio de coleccionar monedas, creció en los últimos años impulsada por redes sociales y sitios de subastas digitales. Coleccionistas jóvenes se sumaron a un universo históricamente dominado por expertos mayores. Y en esa búsqueda constante de piezas raras, la moneda de 25 centavos del año 1994 apareció como una joya potencial.
El dato que más sorprendió fue la diferencia entre su valor nominal y su posible precio de venta. Una moneda que nació con un valor de apenas $0,25 puede llegar a cotizar hasta 2.200.000 veces más que su denominación original. Esa desproporción generó impacto y multiplicó las búsquedas en internet. Pero hay una aclaración clave: no cualquier moneda de 1994 sirve.
Las tres claves que determinan si tu moneda es valiosa
Especialistas señalaron que existen tres condiciones fundamentales que pueden transformar esta pieza común en un objeto de deseo.
Año de emisión: debe ser, sin excepción, del año 1994. Ese fue el período en el que se registraron ciertas variantes que hoy despiertan interés. Si pertenece a otro año, pierde automáticamente gran parte del atractivo para los coleccionistas.
Estado de conservación: cuanto mejor conservada esté, mayor será su valor. Las monedas sin rayones profundos, sin desgaste notable y con detalles nítidos pueden alcanzar cifras más altas. En el mercado numismático se utiliza una escala técnica para evaluar el estado. Una pieza “sin circular” o con mínimo uso puede duplicar o triplicar su precio respecto de otra deteriorada.
Magnetismo inesperado: este es el punto más llamativo. La moneda fue fabricada en cuproníquel, una aleación de cobre y níquel que, en teoría, no debería ser atraída por un imán. Sin embargo, existen ejemplares que sí reaccionan al magnetismo. Esa anomalía se interpreta como un posible error de acuñación.
Cómo comprobar si la tuya es imantada
El procedimiento es sencillo. Solo se necesita un imán común, como los que se utilizan en la heladera. Si al acercarlo la moneda se adhiere o muestra atracción, podría tratarse de una de las variantes más buscadas.
Es importante que la prueba se realice con cuidado, sin dañar la superficie. También se recomienda no limpiar la moneda con productos abrasivos. En numismática, la limpieza inadecuada puede reducir drásticamente el valor de la pieza.
Algunos vendedores incluso publicaron videos demostrando el efecto magnético para validar la autenticidad del ejemplar. La transparencia en la prueba suele generar mayor confianza en potenciales compradores.
Dónde se venden y cuánto están pagando
La mayoría de las publicaciones activas se encuentran en Mercado Libre. Allí se observaron precios que oscilan entre $300.000 y $550.000, dependiendo del estado de conservación y de la urgencia de la venta.
No obstante, expertos advirtieron que el precio publicado no siempre equivale al precio final de venta. En muchos casos, se trata de valores aspiracionales. Las operaciones reales pueden cerrarse por montos menores o mayores, según la negociación.
También existen transacciones privadas entre coleccionistas. En ese circuito, cuando la pieza reúne las condiciones exactas y se confirma su autenticidad, el valor puede superar las cifras visibles en plataformas abiertas.
Qué tener en cuenta antes de vender tu moneda
Quienes crean tener una moneda de 25 centavos del 94 con estas características deberían considerar algunos pasos previos a la venta.
Primero, verificar cuidadosamente el año y el magnetismo. Segundo, evaluar el estado general sin intervenirla con limpiezas agresivas. Tercero, comparar publicaciones similares para tener una referencia realista del precio.
Algunos especialistas recomendaron consultar a un numismático antes de cerrar una operación importante. Una evaluación profesional puede confirmar autenticidad y evitar fraudes.
También sugirieron documentar la pieza con fotografías claras, mostrando ambas caras y, de ser posible, el momento en que reacciona al imán.