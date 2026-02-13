Buscá las monedas de 25 centavos que hay en tu casa porque tenés un tesoro millonario

Monedas de 25 centavos 2

Las tres claves que determinan si tu moneda es valiosa

Especialistas señalaron que existen tres condiciones fundamentales que pueden transformar esta pieza común en un objeto de deseo.

Año de emisión: debe ser, sin excepción, del año 1994. Ese fue el período en el que se registraron ciertas variantes que hoy despiertan interés. Si pertenece a otro año, pierde automáticamente gran parte del atractivo para los coleccionistas.

Estado de conservación: cuanto mejor conservada esté, mayor será su valor. Las monedas sin rayones profundos, sin desgaste notable y con detalles nítidos pueden alcanzar cifras más altas. En el mercado numismático se utiliza una escala técnica para evaluar el estado. Una pieza "sin circular" o con mínimo uso puede duplicar o triplicar su precio respecto de otra deteriorada.

Magnetismo inesperado: este es el punto más llamativo. La moneda fue fabricada en cuproníquel, una aleación de cobre y níquel que, en teoría, no debería ser atraída por un imán. Sin embargo, existen ejemplares que sí reaccionan al magnetismo. Esa anomalía se interpreta como un posible error de acuñación.

Cómo comprobar si la tuya es imantada

El procedimiento es sencillo. Solo se necesita un imán común, como los que se utilizan en la heladera. Si al acercarlo la moneda se adhiere o muestra atracción, podría tratarse de una de las variantes más buscadas.

Es importante que la prueba se realice con cuidado, sin dañar la superficie. También se recomienda no limpiar la moneda con productos abrasivos. En numismática, la limpieza inadecuada puede reducir drásticamente el valor de la pieza.

Algunos vendedores incluso publicaron videos demostrando el efecto magnético para validar la autenticidad del ejemplar. La transparencia en la prueba suele generar mayor confianza en potenciales compradores.

Dónde se venden y cuánto están pagando

La mayoría de las publicaciones activas se encuentran en Mercado Libre. Allí se observaron precios que oscilan entre $300.000 y $550.000, dependiendo del estado de conservación y de la urgencia de la venta.

No obstante, expertos advirtieron que el precio publicado no siempre equivale al precio final de venta. En muchos casos, se trata de valores aspiracionales. Las operaciones reales pueden cerrarse por montos menores o mayores, según la negociación.

También existen transacciones privadas entre coleccionistas. En ese circuito, cuando la pieza reúne las condiciones exactas y se confirma su autenticidad, el valor puede superar las cifras visibles en plataformas abiertas.

Qué tener en cuenta antes de vender tu moneda

Quienes crean tener una moneda de 25 centavos del 94 con estas características deberían considerar algunos pasos previos a la venta.

Primero, verificar cuidadosamente el año y el magnetismo. Segundo, evaluar el estado general sin intervenirla con limpiezas agresivas. Tercero, comparar publicaciones similares para tener una referencia realista del precio.

Algunos especialistas recomendaron consultar a un numismático antes de cerrar una operación importante. Una evaluación profesional puede confirmar autenticidad y evitar fraudes.

También sugirieron documentar la pieza con fotografías claras, mostrando ambas caras y, de ser posible, el momento en que reacciona al imán.