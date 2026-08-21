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Si ya viste "Moria" en Netflix, esta es la serie argentina de 8 episodios que tenés que ver

Si te gustó la serie sobre Moria Casán, Netflix tiene una historia atravesada por la música, los amores, las pérdidas y hechos que vuelven a dar que hablar.

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Si ya viste Moria en Netflix

Si ya viste "Moria" en Netflix, esta es la serie argentina de 8 episodios que tenés que ver. (Foto: Archivo)

Si terminaste de ver Moria en Netflix y quedaste con ganas de descubrir otras historias sobre grandes figuras argentinas llevadas a la pantalla, hay una producción que puede convertirse en tu próxima elección. La serie reconstruye el recorrido de una de las personalidades más importantes del rock argentino y avanza entre la música, el éxito y tragedias personales.

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La propuesta es El amor después del amor, una biopic musical argentina que Netflix estrenó en 2023. La ficción reconstruye los primeros 30 años de vida y carrera de Fito Páez, desde su infancia en Rosario hasta su transformación en uno de los músicos más importantes del rock en español.

Con ocho episodios disponibles en la plataforma, la serie propone un recorrido por distintos momentos de la vida del artista. No se limita a mostrar la construcción de una carrera exitosa. También se detiene en las experiencias personales que atravesó y en la forma en que esos acontecimientos terminaron influyendo de manera decisiva en su universo artístico.

Para quienes disfrutaron de Moria por la posibilidad de acercarse a la vida de una figura argentina a través de una ficción, esta producción ofrece otro camino marcado por una historia intensa. En este caso, la música ocupa un lugar central, pero también aparecen los amores, las pérdidas, los fracasos, los excesos y los vínculos que acompañaron al protagonista durante sus primeros años.

¿De qué trata El amor después del amor en Netflix?

El amor después del amor comienza en los primeros años de vida de Fito Páez. La historia avanza desde su infancia y muestra los acontecimientos personales y profesionales que fueron moldeando al futuro músico.

Rosario ocupa un lugar fundamental en ese recorrido. Allí transcurrieron los primeros capítulos de una vida que, con el paso del tiempo, iba a quedar estrechamente vinculada a algunas de las canciones y momentos más recordados del rock argentino.

La ficción sigue el crecimiento de Fito Páez dentro de la escena musical y muestra cómo fue encontrando su propio lugar. El ascenso profesional aparece acompañado por momentos de enorme felicidad y por situaciones que iban a dejar una huella difícil de borrar.

Por eso, para quienes llegaron a Moria buscando conocer una historia argentina desde otro formato, la propuesta puede resultar especialmente atractiva. La producción vuelve a colocar en primer plano la vida de una personalidad reconocida y utiliza la ficción para recorrer momentos de intimidad, éxito y transformación.

La apasionada vida y carrera del icónico músico argentino Fito Páez

La serie reconstruye los primeros 30 años de vida y carrera de Fito Páez. Ese período permite seguir una extensa transformación.

Con el paso de los episodios, la historia se acerca a la consolidación de Páez como uno de los nombres centrales del rock en español. Sin embargo, el camino hacia ese lugar no aparece como una línea recta.

Uno de los mayores atractivos de El amor después del amor es la presencia de varias figuras fundamentales de la música argentina.

La historia permite reencontrarse, dentro de la ficción, con artistas que formaron parte del recorrido de Fito Páez. Entre ellos aparecen Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Baglietto.

El elenco principal de El amor después del amor

  • Iván Hochman
  • Micaela Riera
  • Martín Campilongo
  • Gaspar Offenhenden
  • Daryna Butryk
  • Mariano Saborido
  • Manu Fanego
  • Andrés Fejerman (Andy Chango)
  • Julián Kartún
  • Fernando Ritucci

¿Por qué puede ser la próxima serie para quienes disfrutaron de Moria?

Las producciones biográficas tienen un atractivo particular. Permiten acercarse a una personalidad conocida desde una mirada construida para la ficción.

Ese es uno de los puntos de conexión entre Moria y El amor después del amor. Las dos propuestas parten de figuras argentinas reconocidas, aunque cada historia se desarrolla en un universo completamente diferente.

En el caso de la serie sobre Fito Páez, la música atraviesa todo el relato. Pero el argumento va más allá de los escenarios. La combinación de vida privada, fama y música es uno de los grandes atractivos de la producción.

La serie permite seguir una historia personal mientras muestra el crecimiento de una carrera que terminó convirtiendo a su protagonista en una de las grandes figuras del rock en español.

Tráiler oficial de El amor después del amor en Netflix

En pocas palabras

  • Si te gustó Moria: Conocé la serie argentina de 8 episodios sobre Fito Páez en Netflix.
  • De qué trata: La biopic repasa la vida, amores, pérdidas y carrera de Fito Páez en el rock argentino.
  • Elenco destacado: La ficción cuenta con apariciones de figuras como Charly García y Luis Alberto Spinetta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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