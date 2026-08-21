Si ya viste "Moria" en Netflix, esta es la serie argentina de 8 episodios que tenés que ver

¿De qué trata El amor después del amor en Netflix?

El amor después del amor comienza en los primeros años de vida de Fito Páez. La historia avanza desde su infancia y muestra los acontecimientos personales y profesionales que fueron moldeando al futuro músico.

Rosario ocupa un lugar fundamental en ese recorrido. Allí transcurrieron los primeros capítulos de una vida que, con el paso del tiempo, iba a quedar estrechamente vinculada a algunas de las canciones y momentos más recordados del rock argentino.

La ficción sigue el crecimiento de Fito Páez dentro de la escena musical y muestra cómo fue encontrando su propio lugar. El ascenso profesional aparece acompañado por momentos de enorme felicidad y por situaciones que iban a dejar una huella difícil de borrar.

Por eso, para quienes llegaron a Moria buscando conocer una historia argentina desde otro formato, la propuesta puede resultar especialmente atractiva. La producción vuelve a colocar en primer plano la vida de una personalidad reconocida y utiliza la ficción para recorrer momentos de intimidad, éxito y transformación.

La apasionada vida y carrera del icónico músico argentino Fito Páez

La serie reconstruye los primeros 30 años de vida y carrera de Fito Páez. Ese período permite seguir una extensa transformación.

Con el paso de los episodios, la historia se acerca a la consolidación de Páez como uno de los nombres centrales del rock en español. Sin embargo, el camino hacia ese lugar no aparece como una línea recta.

Uno de los mayores atractivos de El amor después del amor es la presencia de varias figuras fundamentales de la música argentina.

La historia permite reencontrarse, dentro de la ficción, con artistas que formaron parte del recorrido de Fito Páez. Entre ellos aparecen Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Baglietto.

El elenco principal de El amor después del amor

Iván Hochman

Micaela Riera

Martín Campilongo

Gaspar Offenhenden

Daryna Butryk

Mariano Saborido

Manu Fanego

Andrés Fejerman (Andy Chango)

Julián Kartún

Fernando Ritucci

¿Por qué puede ser la próxima serie para quienes disfrutaron de Moria?

Las producciones biográficas tienen un atractivo particular. Permiten acercarse a una personalidad conocida desde una mirada construida para la ficción.

Ese es uno de los puntos de conexión entre Moria y El amor después del amor. Las dos propuestas parten de figuras argentinas reconocidas, aunque cada historia se desarrolla en un universo completamente diferente.

En el caso de la serie sobre Fito Páez, la música atraviesa todo el relato. Pero el argumento va más allá de los escenarios. La combinación de vida privada, fama y música es uno de los grandes atractivos de la producción.

La serie permite seguir una historia personal mientras muestra el crecimiento de una carrera que terminó convirtiendo a su protagonista en una de las grandes figuras del rock en español.

Tráiler oficial de El amor después del amor en Netflix