En medio de la crisis, el tremendo gesto de Tini Stoessel con su papá internado

Según explicó Pepe Ochoa en LAM, Alejandro Stoessel ingresó a la clínica alrededor de las 17 y fue sometido a distintos estudios. “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor en el pecho, un dolor bastante agudo”, detalló el panelista.

Los médicos decidieron dejarlo internado para continuar con los controles y mantenerlo en observación.

En medio de la preocupación que generó la noticia, desde los programas de espectáculos remarcaron que el cuadro no sería de gravedad y que no se trataría de una emergencia quirúrgica.

Ochoa explicó que el productor se encuentra comunicado con su entorno y que incluso continúa utilizando su teléfono desde la clínica. “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente. Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, señaló.

Por su parte, Yanina Latorre brindó algunos detalles sobre los antecedentes médicos de Stoessel, aunque aclaró que se trataría de información conocida por su entorno.

“Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi. Tiene que cuidarse, no es nada de gravedad, pero tiene que cuidarse”, afirmó la conductora.

Latorre también hizo referencia a una enfermedad de base que, según contó, habría atravesado el productor en los últimos años y que ya había requerido internaciones y operaciones.

“¿Se acuerdan que hace dos o tres años estuvo internado? Tuvo dos operaciones porque tiene una enfermedad que se le suben las plaquetas y eso le genera hemorragias internas y eso le genera dolor de panza”, explicó.

Además, sostuvo que durante los estudios realizados en esta oportunidad los médicos habrían detectado algunos valores que no dieron del todo bien y mencionó la existencia de una arteria ensanchada de manera crónica.

Sin embargo, la propia información difundida en televisión buscó llevar tranquilidad respecto del cuadro actual. Según lo informado, Stoessel no se encuentra en terapia intensiva y no le habría sido colocado un stent.

La noticia también generó preocupación en Tini Stoessel, quien, según contó Yanina Latorre, se comunicó con su padre después de conocer que había sido internado.

La relación entre la cantante y el productor volvió a estar en el centro de la escena en las últimas semanas por distintas versiones sobre la dinámica familiar. Sin embargo, Latorre aclaró que cualquier supuesto distanciamiento entre ambos tendría que ver con cuestiones laborales y no con una ruptura del vínculo familiar.

En este contexto, la cantante habría mantenido contacto con Alejandro mientras permanece internado y en observación.

El productor, una figura clave en la carrera artística de Tini, continúa bajo seguimiento médico en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Por el momento, y de acuerdo con la información difundida públicamente, su estado sería estable y no se trataría de un cuadro que requiera una intervención de urgencia.

La internación se produjo en medio de un momento de alta exposición para Tini, pero la preocupación de la familia quedó puesta ahora en la evolución de su papá, quien permanece acompañado y en contacto con sus seres queridos mientras los médicos continúan realizando controles.