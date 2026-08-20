Moria Casán arrasa en Netflix con el estreno de su serie y entra en el Top 10 global semanal

Para reconstruir las diferentes épocas, la producción trabajó en 29 locaciones, entre 19 locaciones reales y 10 sets construidos desde cero. Entre las secuencias que demandaron un mayor despliegue creativo y productivo, se destacan las escenas teatrales, que llegaron a reunir hasta 300 extras por jornada. Para recrear distintos momentos de la carrera de Moria, la producción reconstruyó las puestas de tres teatros emblemáticos de Buenos Aires: el Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia, incluyendo escenografías, iluminación y vestuario característicos de cada época.

(Foto: Gentileza Netflix).

El vestuario, liderado por Florencia Tellado, tuvo un rol central en la reconstrucción de cada período, tomando como inspiración los looks originales de Moria y adaptándolos a las diferentes épocas y a cada una de las actrices que la interpretan. En total, se realizaron 108 cambios de vestuario entre las cuatro Morias y Moria niña: 49 para Sofía Gala, 32 para Griselda Siciliani, 20 para Cecilia Roth, 3 para Moria Casán en la actualidad y 4 para Moria niña. Además, 26 looks fueron confeccionados especialmente por el equipo de vestuario para la producción.

El trabajo de maquillaje y caracterización fue otra pieza clave para recrear las distintas etapas de Moria. Cada actriz requirió alrededor de 2 horas de caracterización por jornada, en un proceso que se complementó con 15 pelucas alquiladas y 12 pelucas originales de Moria, utilizadas para acercarse a algunos de sus looks más reconocibles a lo largo de los años.

(Foto: Gentileza Netflix).

La música fue otra pieza clave para acompañar este recorrido. La banda sonora de la serie, ya disponible en Spotify, cuenta con 15 canciones licenciadas, entre ellas I Will Survive, Ti Amo, A mi manera, Rumba Samba Mambo, Let's Get Loud, Kill Your Sons y Me dicen la Pantera, además del debut de Momentismo absoluto por Lula y Marilina Bertoldi.

De qué trata la nueva serie sobre Moria Casán en Netflix

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

(Foto: Gentileza Netflix).

DIRECCIÓN Y GUION : Javier Van de Couter

: Javier Van de Couter PRODUCCIÓN : About Entertainment

: About Entertainment ELENCO: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán

Tráiler oficial de Moria en Netflix