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América TV celebra sus 60 años con un ciclo especial: Moria Casán, protagonista del primer programa

Daniel Ambrosino conducirá Especiales América 60 años, el nuevo ciclo que recorrerá el histórico archivo del canal. Este domingo, el debut estará dedicado a Moria Casán y repasará sus grandes éxitos, escándalos y momentos inolvidables frente a las cámaras de América TV.

21 ago 2026, 08:29
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América TV celebra sus 60 años con un ciclo especial: Moria Casán, protagonista del primer programa

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América TV celebra sus 60 años con un ciclo especial: Moria Casán, protagonista del primer programa

Este domingo a las 16hs llega a la pantalla de América TV, Especiales América 60 años, un nuevo ciclo conducido por Daniel Ambrosino que tendrá como objetivo recorrer el enorme archivo del canal y revivir las historias, figuras y momentos que dejaron su marca en seis décadas de televisión.

A través de imágenes históricas, el programa recuperará episodios que marcaron una época, escándalos que ocuparon el centro de la escena y grandes talentos que crecieron en la pantalla de América y que hoy continúan siendo protagonistas del espectáculo argentino.

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Para inaugurar el ciclo, Moria Casán será la gran protagonista. Daniel Ambrosino recorrerá la historia de una de las figuras más importantes de la televisión, con especial atención a los años en los que su vínculo con América terminó de consolidarla como una estrella absoluta.

Moria ya era una celebridad cuando desembarcó en el canal, pero allí encontró uno de los formatos más recordados de su carrera: su inolvidable talk show, que la convirtió en una de las grandes referentes de la pantalla y dejó momentos que todavía permanecen en la memoria del público.

El especial también repasará el costado más polémico de su historia. Sus enfrentamientos mediáticos, los escándalos que protagonizó y algunos de los episodios más difíciles de su vida tuvieron a las cámaras de América como testigos privilegiados.

Entre ellos aparecerán la acusación por el robo de unas joyas en Paraguay y su posterior detención, uno de los acontecimientos que mayor repercusión generó alrededor de la diva y que fue seguido minuto a minuto por la televisión.

Éxitos, polémicas, risas, frases inolvidables y momentos inesperados formarán parte de este primer viaje al archivo.

Especiales América 60 años debutará este domingo a las 16hs por América TV con Daniel Ambrosino y una primera entrega dedicada a una figura inseparable de la historia del espectáculo argentino: Moria Casán.

     

 

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