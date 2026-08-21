América TV celebra sus 60 años con un ciclo especial: Moria Casán, protagonista del primer programa

Moria ya era una celebridad cuando desembarcó en el canal, pero allí encontró uno de los formatos más recordados de su carrera: su inolvidable talk show, que la convirtió en una de las grandes referentes de la pantalla y dejó momentos que todavía permanecen en la memoria del público.

El especial también repasará el costado más polémico de su historia. Sus enfrentamientos mediáticos, los escándalos que protagonizó y algunos de los episodios más difíciles de su vida tuvieron a las cámaras de América como testigos privilegiados.

Entre ellos aparecerán la acusación por el robo de unas joyas en Paraguay y su posterior detención, uno de los acontecimientos que mayor repercusión generó alrededor de la diva y que fue seguido minuto a minuto por la televisión.

Éxitos, polémicas, risas, frases inolvidables y momentos inesperados formarán parte de este primer viaje al archivo.

Especiales América 60 años debutará este domingo a las 16hs por América TV con Daniel Ambrosino y una primera entrega dedicada a una figura inseparable de la historia del espectáculo argentino: Moria Casán.