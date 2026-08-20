Estalló un nuevo juicio por la serie de Moria Casán: "Tiene muchas ganas de ir a fondo con este tema".

Tras el enigma, Gustavo Méndez reveló que el denunciante es Jorge Porcel Jr., hijo del recordado humorista, quien le habría enviado un mensaje directo al panelista: "Voy a aclarar dos puntos: con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística, pero a la producción le voy a hacer juicio porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Claramente estamos protegidos por la ley y lo estamos evaluando con mi abogado. Eso me han dicho algunos medios que obviamente me están llamando para entrevistarme y entrevistar a mi abogado".

Consultado por la situación, César Carozza, abogado de la diva, hizo una lectura legal de las declaraciones de Porcel Jr.: "Fíjate que hace una distinción importante legalmente. No dice 'a mi papá lo están tratando de abusador', dice 'están usando el nombre'".

¿Qué dijo Moria Casán tras los rumores de distanciamiento con Lali Espósito?

Moria Casán salió al cruce de los rumores de distanciamiento con Lali Espósito, reavivados tras la anécdota que había contado Marcelo Polino sobre el rodaje de la biopic. La diva compartió en sus redes un video de backstage de la grabación de la serie para Netflix en el que Lali le dedica palabras de admiración: "Soy muy fanática de sus frases. El último tiempo la pude conocer más. Es un ícono para todos", expresó la cantante. Moria le respondió públicamente con un mensaje breve y contundente, fiel a su estilo: "Loviu gladiadora", dejando así sin efecto cualquier versión de conflicto entre ambas. Sin embargo, la incógnita persiste sobre si la diva asistirá al casamiento de Lali con Pedro Rosemblat: consultado al respecto, Marcelo Polino deslizó en La mañana con Moria (El Trece) que "para mí no va".