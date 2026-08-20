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Estalló un nuevo juicio por la serie de Moria Casán: "Tiene muchas ganas de ir a fondo con este tema"

Se conocieron detalles del reclamo legal que se avecina luego del estreno de la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán.

20 ago 2026, 12:15
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Estalló un nuevo juicio por la serie de Moria Casán: "Tiene muchas ganas de ir a fondo con este tema".

Gustavo Méndez adelantó en La mañana con Moria (El Trece) que se viene un nuevo conflicto legal para la serie inspirada en la vida de Moria Casán, que según el panelista "ya es un éxito y está dentro de las diez más vistas en España, número uno en varios países de Latinoamérica, por supuesto incluido Argentina", con "casi dos millones de visualizaciones en apenas días".

Méndez explicó que, tras el juicio que le haría a la producción Ingrid —hija de Alberto Olmedo—, ahora "viene un segundo juicio", esta vez de un hombre que "tiene muchas ganas de ir a fondo con este tema, está muy ofendido".

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El panelista fue construyendo el enigma en vivo, señalando que se trata de alguien con "un vínculo muy fuerte con el personaje que aparece" en la ficción, y que Moria Casán "trabajó mucho con esa persona, que ya no está en este plano", mencionando además situaciones vinculadas a Susana Giménez.

Méndez leyó un mensaje que le había hecho llegar el denunciante: "Le voy a hacer juicio porque están usando el nombre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley. Lo estamos evaluando obviamente con mi abogado".

Tras el enigma, Gustavo Méndez reveló que el denunciante es Jorge Porcel Jr., hijo del recordado humorista, quien le habría enviado un mensaje directo al panelista: "Voy a aclarar dos puntos: con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística, pero a la producción le voy a hacer juicio porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Claramente estamos protegidos por la ley y lo estamos evaluando con mi abogado. Eso me han dicho algunos medios que obviamente me están llamando para entrevistarme y entrevistar a mi abogado".

Consultado por la situación, César Carozza, abogado de la diva, hizo una lectura legal de las declaraciones de Porcel Jr.: "Fíjate que hace una distinción importante legalmente. No dice 'a mi papá lo están tratando de abusador', dice 'están usando el nombre'".

¿Qué dijo Moria Casán tras los rumores de distanciamiento con Lali Espósito?

Moria Casán salió al cruce de los rumores de distanciamiento con Lali Espósito, reavivados tras la anécdota que había contado Marcelo Polino sobre el rodaje de la biopic. La diva compartió en sus redes un video de backstage de la grabación de la serie para Netflix en el que Lali le dedica palabras de admiración: "Soy muy fanática de sus frases. El último tiempo la pude conocer más. Es un ícono para todos", expresó la cantante. Moria le respondió públicamente con un mensaje breve y contundente, fiel a su estilo: "Loviu gladiadora", dejando así sin efecto cualquier versión de conflicto entre ambas. Sin embargo, la incógnita persiste sobre si la diva asistirá al casamiento de Lali con Pedro Rosemblat: consultado al respecto, Marcelo Polino deslizó en La mañana con Moria (El Trece) que "para mí no va".

En pocas palabras

  • Juicio a serie: Se avecina un nuevo conflicto legal por la serie de Netflix sobre Moria Casán tras su éxito internacional.
  • Denunciante: Jorge Porcel Jr. iniciará acciones legales por el uso no autorizado del nombre de su padre, Alberto Olmedo.
  • Argumento legal: Porcel Jr. afirma tener los derechos sobre el nombre de su padre y se defenderá amparado por la ley.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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