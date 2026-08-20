Hallaron un elemento clave en la mano del nene de 6 años que murió en Santa Fe

Para establecerlo, las muestras serán sometidas a distintos análisis y podrían ser comparadas con material genético de personas vinculadas con la investigación.

De esta manera, los investigadores buscan determinar si efectivamente hubo un forcejeo y con quién pudo haber estado en contacto el menor antes de morir.

La Justicia espera los resultados de la necropsia

Tras la primera revisión realizada por el médico del Samco, la fiscal Montegrosso dispuso el traslado del cuerpo para realizar una necropsia y estudios forenses. Esos resultados serán fundamentales para establecer la causa y la mecánica de la muerte y determinar si existieron signos compatibles con algún tipo de violencia.