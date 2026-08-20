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Hallaron un elemento clave en la mano del nene de 6 años que murió en Santa Fe

El menor fue encontrado muerto en brazos de su madre, que quedó privada de su libertad de manera preventiva. La Justicia ordenó una necropsia y analiza un particular indicio.

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h﻿allaron un elemento clave en la mano del nene de 6 años que murió en Santa Fe

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Leé también Conmoción: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre
Conmoción en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre. (Foto: gentileza Diario Uno Santa Fe)

El hallazgo se produjo cuando un médico del Samco de San Justo constató el fallecimiento y realizó una primera evaluación del cuerpo. A partir de ese indicio, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Daniela Montegrosso, ordenó profundizar los estudios para intentar determinar qué ocurrió antes de la muerte.

La madre del niño, que se encontraba con él en brazos cuando llegó la Policía al domicilio, permanece privada de su libertad de manera preventiva mientras avanza la investigación. La medida no implica, por el momento, una determinación sobre su responsabilidad en el fallecimiento.

CONMOCIÓN EN SANTA FE: HALLAN MUERTO A UN NENE DE 6 AÑOS Y CREEN QUE FUE LA MADRE

Qué buscan determinar con los cabellos encontrados

El elemento hallado en la mano del nene podría resultar relevante para reconstruir sus últimos momentos. Una de las posibilidades que analizan los investigadores es que los cabellos sean compatibles con un forcejeo o una situación de resistencia, aunque por ahora no existe una conclusión definitiva sobre su origen.

Para establecerlo, las muestras serán sometidas a distintos análisis y podrían ser comparadas con material genético de personas vinculadas con la investigación.

De esta manera, los investigadores buscan determinar si efectivamente hubo un forcejeo y con quién pudo haber estado en contacto el menor antes de morir.

La Justicia espera los resultados de la necropsia

Tras la primera revisión realizada por el médico del Samco, la fiscal Montegrosso dispuso el traslado del cuerpo para realizar una necropsia y estudios forenses. Esos resultados serán fundamentales para establecer la causa y la mecánica de la muerte y determinar si existieron signos compatibles con algún tipo de violencia.

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