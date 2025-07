Significado de los sueños ¿Qué significa soñar con besar a la amiga de tu novia y que te guste?

El morbo del lugar equivocado

Lo que no se toca, lo que no se nombra, lo que sería impensable… suele ser lo más erótico en el inconsciente. En sueños, tu mente suelta las riendas. Y entonces te besás con la que, en la vida real, saludás con una sonrisa medida y una tensión que nunca supiste explicar.

¿Y si ese sueño te está diciendo algo que no te animás ni a pensar?

¿Culpa o espejo de un deseo más profundo?

Después del sueño, no la podés mirar igual. O tal vez sí… pero ahora sabés algo más. Porque besar a la amiga de tu pareja no es solo transgredir un vínculo. Es también verte a vos desde otro lugar. ¿Qué parte tuya quiere romper las reglas? ¿Qué parte se siente invisible? ¿Y qué pasaría si ese deseo se hiciera real?

Preguntas frecuentes:

¿Soñar con besar a la amiga de mi pareja significa que me gusta?

No necesariamente. Puede hablar de un deseo reprimido, de celos, inseguridad o del morbo de lo prohibido. Escuchá la emoción detrás del sueño.

¿Y si el sueño me excitó? ¿Está mal?

No, no está mal. Soñar no es actuar. Y el deseo no obedece a la lógica ni a la moral. No te juzgues por sentir.

¿Significa que algo anda mal en mi relación?

Podría ser. O podría ser una forma de tu mente de mostrarte que necesitás atención, juego, novedad. No lo ignores: exploralo con honestidad.