El sueño en el que compartías la cama con tu jefe y todo se descontrolaba: ¿Qué significa?

Te despertaste con la respiración acelerada. Y no, no fue una pesadilla. Fue uno de esos sueños que te dejan vibrando. Estabas en una cama… y no sola. Ahí, a tu lado, tu jefe. Tal cual lo ves todos los días en la oficina, pero en otro modo. Relajado. Cercano. ¿Deseado?