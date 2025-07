Sueño: ¿Le comiste la boca a tu cuñado... y te encantó? Mirá qué significa

Sueño: ¿Por qué soñaste eso? ¿Y por qué te encantó?

Lo primero: no sos un bicho raro. El inconsciente no tiene filtros morales. No mide parentescos, ni parejas ajenas, ni lo que “está bien”. Si reprimís algo, lo sueña por vos. Y a veces, ese algo ni siquiera es literal.