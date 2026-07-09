El FMI elogió el plan económico de Argentina y apoyó la reforma de la carta orgánica del BCRA

Desde el organismo señalaron que la visita será una oportunidad para evaluar los avances del programa económico acordado con la Argentina y profundizar el diálogo entre ambas partes.

Elogio a la economía, la carta orgánica del Banco Central y la visita de Georgieva

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsa el Gobierno de Javier Milei y consideró que los cambios fortalecerán la independencia de la autoridad monetaria, y ayudarán a reducir la posibilidad de financiamiento del Tesoro mediante emisión y ayudará consolidar el proceso de desinflación de la economía argentina.

Durante una conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, sostuvo que la reforma reforzará las salvaguardias institucionales del Banco Central, clarificará su mandato, mejorará la transparencia y la rendición de cuentas.

Ponderó la norma porque si se aprueba, eliminará o reducirá l a capacidad del Gobierno de recurrir al BCRA para financiar el gasto público. Según explicó, estos cambios ayudarán a reducir vulnerabilidades macroeconómicas y a sostener la baja de la inflación.

Las declaraciones llegaron un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a la Argentina los próximos 28 y 29 de julio. La funcionaria se reunirá con el presidente Javier Milei, integrantes del equipo económico y otros representantes de distintos sectores para analizar la evolución del programa económico vigente.

También se elogió el anuncio hecho por Caputo sobre el hecho de ya tener las divisas necesarias para el pago de los compromisos de la deuda hasta fines de 2027. En ese sentido, señaló que el riesgo país volvió a descender luego de la publicación de esa estrategia. Actualmente está en 404 puntos del índice del banco JP Morgan. Un valor que no se da desde la presidencia de Mauricio Macri.

Desde el organismo remarcaron que la visita de Georgieva refleja la estrecha relación de trabajo con la Argentina y permitirá evaluar los avances alcanzados, los desafíos pendientes y las perspectivas del programa acordado con el Gobierno.

Además, el FMI ratificó las proyecciones económicas difundidas en su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial. El organismo mantiene una estimación de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, cifras superiores al promedio regional. También prevé que continúe el proceso de desinflación: estima que la inflación se ubique en torno al 25% hacia fines de 2026 y que converja a niveles de un solo dígito para finales de 2028.