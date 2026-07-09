La Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA: la curiosa razón por la que esto ilusiona a los hinchas argentinos

En el fútbol existe una curiosidad que acompaña al ranking FIFA desde hace varios Mundiales: ninguna selección que llegó como líder de la clasificación consiguió levantar la Copa. Esta curiosa "maldición" de cara a la Copa del Mundo se transformó en un argumento de alivio para los fanáticos argentinos en las plataformas digitales. Por eso, aunque perder el número uno nunca es una buena noticia desde lo estadístico, más de un hincha argentino seguramente no lo recibirá con demasiada preocupación, entendiendo que la presión de sostener esa condición histórica ahora se trasladó por completo al campamento del combinado francés.

Cómo se define el liderazgo del ranking FIFA en lo que resta del Mundial 2026

La disputa por el trono estadístico del fútbol asociado se mantendrá abierta y cambiante a lo largo de las próximas llaves de eliminación directa.

Al quedar la distancia entre ambos países en una brecha prácticamente imperceptible de menos de un punto, el liderazgo absoluto de la clasificación se dirimirá en el terreno de juego. Dado que la actualización en vivo de la FIFA premia y castiga la producción de cada compromiso de forma inmediata, las clasificaciones a las siguientes rondas o los tropiezos en los noventa minutos reglamentarios determinarán de forma definitiva quién cerrará la competencia en lo más alto del planeta fútbol, manteniendo a los analistas en vilo a la espera de lo que suceda en los apasionantes cruces de cuartos de final.