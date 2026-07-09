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La Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA: la curiosa razón por la que esto ilusiona a los hinchas argentinos

La Selección Argentina fue desplazada en la clasificación internacional, en una modificación estadística que reaviva una vieja superstición. Los detalles.

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Foto: Reuters

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El plano estadístico de la máxima cita del fútbol entregó una novedad de fuerte impacto en los despachos internacionales mientras los planteles se enfocan en las llaves eliminatorias. La Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial. En medio de su camino rumbo a los cuartos de final del torneo, donde deberá medir sus fuerzas ante el seleccionado de Suiza, el conjunto conducido por Lionel Scaloni recibió una noticia que modificó por completo el panorama fuera de las canchas de juego.

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Las matemáticas del escalafón global se alteraron de manera inmediata debido a los marcadores registrados en la última jornada de competencia. Pese al sufrido triunfo por 3-2 sobre Egipto, la Selección Argentina fue superada nuevamente por Francia, que recuperó el liderazgo tras vencer 1-0 a Paraguay. Con estos marcadores sobre la mesa, los galos alcanzaron las 1925.86 unidades, mientras que la Albiceleste quedó apenas por detrás con un total de 1925.15 puntos. Se trata de una diferencia mínima que podría volver a modificarse en lo que resta del certamen ecuménico, ya que la actualización del ranking se realiza en vivo conforme a los resultados que se van dando en la Copa del Mundo y tanto Argentina como Francia siguen en competencia.

La Scaloneta se había adueñado del liderazgo global en la ventana previa al inicio de la gran cita norteamericana. Argentina logró quedarse con ese lugar luego de la última fecha FIFA previa al Mundial, beneficiándose de los amistosos de Francia y el empate de España, y consolidándose con victorias ante Honduras e Islandia. En aquella preparación, los franceses habían caído 2-1 frente a Costa de Marfil, mientras que España empató 1-1 con Irak, resultados que les hicieron perder una cantidad importante de puntos y le dejaron servida la cima al vigente campeón del mundo.

Por qué perder el primer puesto del ranking FIFA beneficia la superstición de Argentina

La modificación en la tabla de posiciones mundiales despertó el recuerdo de una llamativa tendencia histórica que persigue de forma implacable a las selecciones que comandan el escalafón.

En el fútbol existe una curiosidad que acompaña al ranking FIFA desde hace varios Mundiales: ninguna selección que llegó como líder de la clasificación consiguió levantar la Copa. Esta curiosa "maldición" de cara a la Copa del Mundo se transformó en un argumento de alivio para los fanáticos argentinos en las plataformas digitales. Por eso, aunque perder el número uno nunca es una buena noticia desde lo estadístico, más de un hincha argentino seguramente no lo recibirá con demasiada preocupación, entendiendo que la presión de sostener esa condición histórica ahora se trasladó por completo al campamento del combinado francés.

Cómo se define el liderazgo del ranking FIFA en lo que resta del Mundial 2026

La disputa por el trono estadístico del fútbol asociado se mantendrá abierta y cambiante a lo largo de las próximas llaves de eliminación directa.

Al quedar la distancia entre ambos países en una brecha prácticamente imperceptible de menos de un punto, el liderazgo absoluto de la clasificación se dirimirá en el terreno de juego. Dado que la actualización en vivo de la FIFA premia y castiga la producción de cada compromiso de forma inmediata, las clasificaciones a las siguientes rondas o los tropiezos en los noventa minutos reglamentarios determinarán de forma definitiva quién cerrará la competencia en lo más alto del planeta fútbol, manteniendo a los analistas en vilo a la espera de lo que suceda en los apasionantes cruces de cuartos de final.

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