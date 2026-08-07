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Crimen de Matías Álvarez Guardia: la autopsia aportó un dato clave a la investigación

El informe forense descartó la hipótesis inicial y reveló que el joven de 29 años sufrió al menos seis puñaladas durante el ataque. La principal acusada, Victoria Luz Cantero, sigue detenida e imputada por homicidio.

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Qué reveló la autopsia de Matías Julián Álvarez Guardia. (Foto: redes sociales)

Qué reveló la autopsia de Matías Julián Álvarez Guardia. (Foto: redes sociales)

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en Resistencia, Chaco, incorporó un dato clave para reconstruir sus últimos minutos de vida. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la víctima recibió al menos seis heridas punzocortantes, varias de ellas en zonas vitales, y determinó cuál fue la lesión que provocó su muerte.

Leé también Crimen de Matías Álvarez Guardia: la inesperada confesión que cambió el destino del caso
La inesperada confesión que cambió el destino del caso. (Foto: redes sociales)

Según informaron fuentes de la causa, los peritos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses establecieron que Álvarez Guardia sufrió dos puñaladas en la base del cuello, otras dos en la clavícula derecha y múltiples lesiones compatibles con un ataque de extrema violencia.

Uno de los datos más relevantes del informe forense es que los especialistas detectaron heridas defensivas en uno de los brazos de la víctima. Ese hallazgo refuerza la hipótesis de que el joven intentó protegerse y resistir el ataque antes de sufrir la lesión fatal.

Los médicos forenses concluyeron además que la puñalada mortal fue una de las que impactó en el cuello, descartando así la primera versión de la investigación, que sostenía que el golpe letal había sido una herida en el pecho.

Victoria Cantero permanece detenida acusada de matar a su pareja, Matías Álvarez Guardia. (Foto: gentileza Diario Chaco)

Victoria Cantero permanece detenida acusada de matar a su pareja, Matías Álvarez Guardia. (Foto: gentileza Diario Chaco)

Este nuevo resultado modifica la reconstrucción inicial del crimen y se incorpora como una de las principales pruebas dentro del expediente judicial.

Victoria Luz Cantero continúa detenida por el crimen

El homicidio ocurrió el 2 de agosto en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas CGT de la ciudad de Resistencia.

La principal acusada es Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima, quien permanece detenida desde el mismo día del hecho. La joven se negó a declarar ante la Justicia y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

En las últimas horas, además, la investigación sumó otra pericia de importancia: el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco concluyó que Cantero no presenta alteraciones mentales y que es plenamente capaz de comprender sus actos, por lo que puede afrontar el proceso judicial sin restricciones desde el punto de vista psiquiátrico.

La principal acusada es Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima. (Foto: redes sociales)

La principal acusada es Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima. (Foto: redes sociales)

Qué falta para definir la situación procesal de la acusada

Los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce analizarán los resultados de las pericias para resolver los próximos pasos de la causa.

Ambos tienen plazo hasta el 18 de agosto para solicitar y dictar la prisión preventiva de Victoria Luz Cantero mientras continúa la investigación por el crimen.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, tras la agresión Matías Julián Álvarez Guardia fue trasladado de urgencia por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La Justicia continúa reuniendo pruebas y testimonios para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y definir las responsabilidades penales en el caso.

En pocas palabras

  • Autopsia reveló: Matías Julián Álvarez Guardia recibió al menos seis puñaladas, con heridas defensivas.
  • Lesión mortal: La puñalada fatal fue en el cuello, descartando la versión inicial de una herida en el pecho.
  • Acusada: Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima, está detenida e imputada por homicidio agravado, sin alteraciones mentales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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