Crimen de Matías Álvarez Guardia: la autopsia aportó un dato clave a la investigación

Victoria Cantero permanece detenida acusada de matar a su pareja, Matías Álvarez Guardia. (Foto: gentileza Diario Chaco)

Este nuevo resultado modifica la reconstrucción inicial del crimen y se incorpora como una de las principales pruebas dentro del expediente judicial.

Victoria Luz Cantero continúa detenida por el crimen

El homicidio ocurrió el 2 de agosto en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas CGT de la ciudad de Resistencia.

La principal acusada es Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima, quien permanece detenida desde el mismo día del hecho. La joven se negó a declarar ante la Justicia y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

En las últimas horas, además, la investigación sumó otra pericia de importancia: el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco concluyó que Cantero no presenta alteraciones mentales y que es plenamente capaz de comprender sus actos, por lo que puede afrontar el proceso judicial sin restricciones desde el punto de vista psiquiátrico.

La principal acusada es Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima. (Foto: redes sociales)

Qué falta para definir la situación procesal de la acusada

Los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce analizarán los resultados de las pericias para resolver los próximos pasos de la causa.

Ambos tienen plazo hasta el 18 de agosto para solicitar y dictar la prisión preventiva de Victoria Luz Cantero mientras continúa la investigación por el crimen.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, tras la agresión Matías Julián Álvarez Guardia fue trasladado de urgencia por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La Justicia continúa reuniendo pruebas y testimonios para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y definir las responsabilidades penales en el caso.