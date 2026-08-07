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El riesgo país volvió a subir y tocó los 450 puntos, el máximo desde junio

El indicador elaborado por JP Morgan escaló hasta las 450 unidades y acumuló una nueva suba semanal. La presión sobre los bonos argentinos volvió a reflejarse en el mercado, mientras las acciones locales operaron con mayoría de bajas pese al buen desempeño de Wall Street.

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El riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la atención de los inversores este viernes al alcanzar los 450 puntos básicos y alcanzar su nivel más alto desde junio. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la atención de los inversores este viernes al alcanzar los 450 puntos básicos y alcanzar su nivel más alto desde junio. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la atención de los inversores este viernes al alcanzar los 450 puntos básicos y alcanzar su nivel más alto desde junio. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a las 450 unidades durante la jornada, en medio de una rueda marcada por la debilidad de los activos argentinos.

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El indicador elaborado por JP Morgan subió 1,8% y regresó a valores que no registraba desde mediados de junio. (Foto: archivo)

La referencia que mide la diferencia de rendimiento entre la deuda argentina y los bonos del Tesoro de Estados Unidos avanzó entre 4 y 15 puntos, según el momento de la rueda, y acumuló una suba cercana al 3% en la semana. El movimiento se produjo en un contexto de presión sobre los títulos soberanos en dólares, que mostraron variaciones mixtas y, en varios casos, operaron en baja.

La evolución del riesgo país estuvo vinculada al comportamiento de los bonos soberanos argentinos, que no lograron recuperar terreno en la última rueda de la semana. (Foto: archivo)

La evolución del riesgo país estuvo vinculada al comportamiento de los bonos soberanos argentinos, que no lograron recuperar terreno en la última rueda de la semana. (Foto: archivo)

Los bonos siguen bajo presión

La evolución del riesgo país estuvo vinculada al comportamiento de los bonos soberanos argentinos, que no lograron recuperar terreno en la última rueda de la semana. La suba del indicador representa una señal seguida de cerca por el mercado, ya que refleja una mayor percepción de riesgo sobre la deuda local.

Con las 450 unidades registradas durante la jornada, el índice alcanzó su valor más elevado desde el 10 de junio y consolidó la tendencia alcista observada en las últimas semanas.

Las acciones argentinas no acompañaron a Wall Street

Mientras los mercados estadounidenses volvieron a acercarse a niveles récord tras la publicación de un nuevo informe de empleo en Estados Unidos, los activos argentinos no lograron sumarse al optimismo internacional.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó entre 0,1% y 0,2% y se ubicó en torno a los 3,1 millones de puntos. De esta manera, acumuló su sexta baja consecutiva en pesos y profundizó el retroceso de agosto, que ya ronda el 5%.

Medido en dólares, el principal indicador bursátil argentino descendió hasta los 1.955 puntos y se mantuvo por debajo de los 2.000 puntos, un nivel que no registraba desde el 22 de mayo.

Entre las acciones con mayores pérdidas dentro del mercado local se destacaron Loma Negra, con una caída cercana al 3%, y BYMA, que retrocedió alrededor de 1,6%.

En Wall Street, donde cotizan los ADR de empresas argentinas, también predominó la tendencia negativa. Loma Negra encabezó las bajas con un retroceso de 3,8%, seguida por Grupo Supervielle, que perdió 1,9%, y Banco Macro, con una caída de 1,4%.

Los operadores también siguieron de cerca los últimos datos económicos locales, entre ellos la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una aceleración cercana al 3%, y las proyecciones sobre inflación, actividad económica y dólar que monitorea el mercado.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador escaló a 450 puntos, su nivel más alto desde junio, reflejando presión sobre bonos.
  • Bonos soberanos: Continuaron bajo presión, sin lograr recuperar terreno y mostrando variaciones mixtas.
  • Acciones argentinas: Operaron con mayoría de bajas y acumularon su sexta caída consecutiva en pesos, a pesar del desempeño de Wall Street.
Resumen generado por Thinkindot AI
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