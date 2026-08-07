El riesgo país volvió a subir y tocó los 450 puntos, el máximo desde junio

Las acciones argentinas no acompañaron a Wall Street

Mientras los mercados estadounidenses volvieron a acercarse a niveles récord tras la publicación de un nuevo informe de empleo en Estados Unidos, los activos argentinos no lograron sumarse al optimismo internacional.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó entre 0,1% y 0,2% y se ubicó en torno a los 3,1 millones de puntos. De esta manera, acumuló su sexta baja consecutiva en pesos y profundizó el retroceso de agosto, que ya ronda el 5%.

Medido en dólares, el principal indicador bursátil argentino descendió hasta los 1.955 puntos y se mantuvo por debajo de los 2.000 puntos, un nivel que no registraba desde el 22 de mayo.

Entre las acciones con mayores pérdidas dentro del mercado local se destacaron Loma Negra, con una caída cercana al 3%, y BYMA, que retrocedió alrededor de 1,6%.

En Wall Street, donde cotizan los ADR de empresas argentinas, también predominó la tendencia negativa. Loma Negra encabezó las bajas con un retroceso de 3,8%, seguida por Grupo Supervielle, que perdió 1,9%, y Banco Macro, con una caída de 1,4%.

Los operadores también siguieron de cerca los últimos datos económicos locales, entre ellos la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una aceleración cercana al 3%, y las proyecciones sobre inflación, actividad económica y dólar que monitorea el mercado.