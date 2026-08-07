Se supo la verdad detrás de la pelea de Tini Stoessel con sus padres y por qué no los invita al casamiento

Uno de los datos que llamó particularmente la atención fue que el productor ya no habría acompañado a Tini durante los últimos shows de su gira Futttura, algo que habría despertado interrogantes debido a la presencia que históricamente tuvo en la carrera de la cantante.

La fuerte versión sobre el vínculo de Tini con sus padres

La información aportada por Varela fue todavía más contundente cuando se refirió al vínculo actual entre la artista y sus padres.

“Con el padre tampoco se habla”, sostuvo inicialmente la panelista. Y luego fue más categórica: “No se habla con ninguno de los dos. Relación totalmente cortada”.

Según esta versión, Tini habría tomado distancia de ambos y actualmente una persona de extrema confianza estaría ocupándose de cuestiones vinculadas a su carrera, una tarea que durante años estuvo estrechamente relacionada con Alejandro Stoessel.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los tres protagonistas confirmó públicamente que exista una pelea familiar, por lo que se trata de información difundida en televisión y atribuida a fuentes del entorno de la cantante.

El supuesto motivo de la pelea: “No quiere que le digan qué hacer”. Ante la consulta de Adrián Pallares sobre si el conflicto con sus padres tendría un mismo origen, Paula Varela aseguró que sí y descartó que se tratara de una cuestión económica.

“No me dieron detalles, pero me dijeron que es laboral”, explicó. Luego reveló la frase que, según su fuente, resumiría el malestar de la cantante: “Tini no quiere que le digan más lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cómo tiene que pensar”.

De esta manera, el supuesto enfrentamiento estaría relacionado con decisiones profesionales y con el manejo de la carrera de la artista, más que con una cuestión económica o personal.

La periodista también aclaró que la información proviene de una fuente muy cercana al entorno de Tini y que decidió preservar su identidad, por lo que no aportó mayores detalles sobre quién habría transmitido esos datos.

La boda con Rodrigo De Paul y las señales que encendieron las alarmas

Las versiones sobre la supuesta crisis familiar aparecen en un momento especialmente importante para Tini: la cantante y Rodrigo De Paul se preparan para casarse el próximo 19 de diciembre.

En los últimos días, además, distintas situaciones fueron interpretadas como posibles señales de una distancia entre la artista y su madre. Una de ellas fue la ausencia de Mariana Muzlera durante el inicio del proceso de confección del vestido de novia, dato que alimentó las especulaciones.

Ahora, las declaraciones de Paula Varela volvieron a poner el foco sobre la familia Stoessel y sumaron un supuesto motivo detrás del distanciamiento.

Por el momento, Tini Stoessel, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera no hicieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la versión. Mientras tanto, la supuesta interna familiar continúa generando repercusión y queda, por ahora, en el terreno de las versiones periodísticas.