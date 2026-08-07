En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la serie española más exitosa en el mundo

Estos seis capítulos adictivos en Netflix bastan para entrar en una historia marcada por el silencio, la vigilancia, la obsesión y un crimen que genera dudas.

Banner Seguinos en google DESK
Está en Netflix

Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la serie española más exitosa en el mundo. (Foto: Archivo)

La miniserie española El silencio volvió a despertar interés entre los usuarios de Netflix en 2026 con una trama psicológica que coloca en el centro a un joven acusado de asesinar a sus padres y a la psiquiatra que decidió investigar su caso de una manera extrema. Seis episodios adictivos son suficientes para que una historia de apenas 45 minutos por capítulo consiga instalar una pregunta difícil.

Leé también Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y vuelve a estar entre las más elegidas
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película más vista de Juan José Campanella. (Foto: Archivo)

Sergio Ciscar recuperó la libertad después de cumplir una condena por el homicidio de sus padres. Durante los seis años posteriores al crimen, el joven no pronunció una sola palabra frente a la policía, el juez ni los peritos. Ese silencio absoluto se convirtió en la principal incógnita de la historia.

La propia sinopsis oficial de Netflix resumió el punto de partida con una frase contundente: "Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación".

De qué trata El silencio, la serie española en Netflix

La investigación quedó en manos de Ana Dussuel, interpretada por Almudena Amor. La psiquiatra recibió la tarea de analizar a Sergio y determinar si podía representar un peligro para la sociedad. Pero su método fue diferente al de una investigación convencional.

Ana decidió someter al joven a una vigilancia permanente. Cámaras instaladas en distintos espacios de su casa y un seguimiento constante permitieron observar cada uno de sus movimientos.

La profesional no buscó únicamente determinar si Sergio podía volver a ser peligroso. También quiso comprobar si existía una posibilidad de que el joven fuera inocente. Ese objetivo modificó progresivamente la relación entre ambos.

Mientras Ana observaba a Sergio, también comenzó a involucrarse emocionalmente con el caso. La investigación dejó de ser solamente una tarea profesional y empezó a convertirse en una obsesión capaz de afectar distintos aspectos de su vida.

Su matrimonio, su carrera y su estabilidad mental quedaron expuestos a medida que avanzó la historia. La serie utilizó esa relación para construir uno de sus principales conflictos: quién observa realmente a quién.

Una miniserie pensada para una maratón

El silencio tiene seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, una estructura que permite avanzar rápidamente por la historia sin extender innecesariamente los conflictos.

Cada capítulo agregó información sobre Sergio, Ana y las personas que los rodearon.

El formato también favoreció el suspenso. Las respuestas no aparecieron todas al mismo tiempo y las distintas versiones de los hechos obligaron a reconsiderar lo ocurrido.

La relación entre Sergio y Ana se convirtió en el eje de esa tensión. Ella intentó analizarlo. Él permaneció en silencio. Ella comenzó a obsesionarse con el caso.

El elenco principal de El silencio

  • Arón Piper
  • Almudena Amor
  • Cristina Kovani
  • Aitor Luna
  • Manu Ríos
  • Aria Bedmar
  • Ramiro Blas
  • Mikel Losada

Por qué volvió a generar interés en Netflix

A tres años de su estreno original, la miniserie volvió a ser recomendada en Netflix para quienes buscaban una producción española breve y centrada en el suspenso psicológico.

Su regreso al interés del público estuvo relacionado con varios elementos que funcionan bien dentro del formato de maratón: seis capítulos, una historia cerrada, un misterio central y un final abierto a interpretaciones.

La producción también combinó diferentes conflictos. Por un lado, apareció el crimen que involucró a Sergio y sus padres. Por otro, la investigación de Ana introdujo el componente psicológico.

A eso se sumaron las relaciones conflictivas de otros personajes, la corrupción policial y el vínculo con un laboratorio farmacéutico. El resultado fue una trama que utilizó distintos niveles de tensión para mantener activo el misterio.

El silencio de Sergio fue el punto de partida. La obsesión de Ana se convirtió en el motor de la investigación. Y el final dejó una última imagen capaz de modificar la interpretación de todo lo ocurrido.

Tráiler oficial de El silencio en Netflix

En pocas palabras

  • El silencio: La miniserie española de seis episodios en Netflix aborda un crimen y la investigación de una psiquiatra.
  • Trama psicológica: Se centra en Sergio Ciscar, quien no habló tras ser condenado por el homicidio de sus padres, y la obsesión de su psiquiatra.
  • Formato ideal: Con episodios de 45 minutos, la serie es apta para maratón y mantiene el suspenso con un misterio central.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Diego Peretti brilla en Netflix con la serie argentina ideal para ver en pocos días
Netflix estrenó una nueva película con Greta Lee y Wagner Moura que todos están comentando
Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie coreana romántica y es el K-drama del año

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar