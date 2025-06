¿Te tocaron en tu sueño y no dijiste nada?: qué revela dejarse llevar sin palabras

Sueño: Lo que pasa cuando te dejás llevar

No es solo el toque lo que conmueve, sino lo que hacés con él. En el sueño, te entregás. No preguntás, no frenás, no analizás. Te dejás llevar. Y eso dice algo fuerte: quizás necesitás soltar el control. Quizás deseás que alguien te abrace, te acaricie, te contenga… sin tener que explicarte.