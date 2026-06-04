Terror absoluto: impactante video de cómo delincuentes irrumpen en la casa de una importante periodista y la secuestran

Desde ese momento no se sabe nada sobre su paradero: La desaparición encendió las alarmas de organismos de derechos humanos, asociaciones periodísticas y autoridades nacionales. La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación y desplegó un amplio operativo en el que participan fuerzas policiales, personal de la Marina, Guardia Nacional y equipos especializados de búsqueda.

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El caso revive además un pasado marcado por la violencia. En 2017, el esposo de la periodista fue asesinado a balazos en un crimen que conmocionó a la región. Tras ese episodio, Guzmán Ramírez abandonó Veracruz por motivos de seguridad y permaneció varios años alejada del estado.

Sin embargo, este año había decidido regresar para fundar su propio medio digital, desde donde realizaba coberturas de problemáticas sociales, denuncias vecinales y temas de interés público. En pocos meses logró construir una importante audiencia local a través de transmisiones en vivo y reportes periodísticos.

Organizaciones como ARTICLE 19 y CIMAC exigieron una respuesta urgente de las autoridades y reclamaron que la actividad periodística de Roxana sea considerada una línea central de investigación.