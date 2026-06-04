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Terror absoluto: impactante video de cómo delincuentes irrumpen en la casa de una importante periodista y la secuestran

Escalofriante video: periodista grabó a un grupo de violentos que irrumpieron en su vivienda y la secuestraron. Miralo.

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Terror absoluto: impactante video de cómo delincuentes irrumpen en la casa de una importante periodista y la secuestran

La mañana del 2 de junio quedó marcada por una escena de horror que conmociona a México y genera alarma en todo el ámbito periodístico. Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora de un medio digital local, fue secuestrada por un grupo de hombres armados y encapuchados que irrumpieron violentamente en su vivienda mientras ella intentaba registrar todo con su teléfono celular.

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Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, muestran los instantes previos al ataque. Según trascendió, al menos tres sujetos vestidos de negro llegaron hasta su domicilio en Nanchital, Veracruz, y comenzaron a golpear la puerta con un marro para ingresar por la fuerza.

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Dentro de la vivienda se vivieron momentos desesperantes. Familiares de la comunicadora intentaron frenar el avance de los agresores mientras advertían que en el lugar había una bebé. Sin embargo, los atacantes lograron entrar, amenazaron a los presentes con armas largas y se llevaron a la periodista. La grabación terminó abruptamente cuando uno de los delincuentes tomó el teléfono celular de Roxana.

Desde ese momento no se sabe nada sobre su paradero: La desaparición encendió las alarmas de organismos de derechos humanos, asociaciones periodísticas y autoridades nacionales. La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación y desplegó un amplio operativo en el que participan fuerzas policiales, personal de la Marina, Guardia Nacional y equipos especializados de búsqueda.

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El caso revive además un pasado marcado por la violencia. En 2017, el esposo de la periodista fue asesinado a balazos en un crimen que conmocionó a la región. Tras ese episodio, Guzmán Ramírez abandonó Veracruz por motivos de seguridad y permaneció varios años alejada del estado.

Sin embargo, este año había decidido regresar para fundar su propio medio digital, desde donde realizaba coberturas de problemáticas sociales, denuncias vecinales y temas de interés público. En pocos meses logró construir una importante audiencia local a través de transmisiones en vivo y reportes periodísticos.

Organizaciones como ARTICLE 19 y CIMAC exigieron una respuesta urgente de las autoridades y reclamaron que la actividad periodística de Roxana sea considerada una línea central de investigación.

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