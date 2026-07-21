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Con Karina Milei y Santilli, la mesa política del Gobierno analizó la reforma del BCRA y la agenda legislativa

La mesa política en pleno mantuvo una nueva reunión en Casa Rosada. Foto distendida con Karina Milei, Diego Santilli, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín y Lule Menem. Y Luis Caputo explicó las reformas a la ley de Inocencia Fiscal que presenta mañana en conferencia de prensa.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Karina Milei volvió a encabezar la mesa política este martes en Casa Rosada. (Foto: Presidencia).

Karina Milei volvió a encabezar la mesa política este martes en Casa Rosada. (Foto: Presidencia).

La mesa política en pleno mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en un encuentro donde las máximas autoridades del gobierno con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza se mostraron sentados, distendidos, en el living del despacho que ocupa el ministro coordinador en la planta baja de la Casa Rosada.

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La secretaria general de la Presidencia le dedicó un mensaje público a la senadora durante una reunión de la mesa política. (Foto: archivo)

Con Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, en el centro de la escena del encuentro del que participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Según pudo saber A24.com, Luis Caputo explicó, durante la reunión que duró dos horas, los alcances de las reformas a la ley de Inocencia Fiscal II, que tiene previsto anunciar este miércoles en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, para su envío a la Cámara de Diputados.

Por otro lado, evaluó la estrategia para la presentación del proyecto de reforma a la carta orgánica del BCRA que realizará el propio presidente, Javier Milei, la próxima semana, previo a su tratamiento en el Congreso Nacional.

Según revelaron fuentes de la reunión, se está definiendo el formato y no descartan que sea un anuncio por cadena nacional.

Sigue la polémica por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Otros de los temas abordados en la reunión fue la polémica por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma electoral, entre otros de los proyectos enviados por el oficialismo al Congreso, pero que siguen demorados por falta de acuerdos con la oposición dialoguista.

En este caso dos altas fuentes del Gobierno confiaron a A24.com que hay un debate y siguen las "conversaciones" entre la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich y el bloque oficialista con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por diferencias planteadas en un punto específico vinculado a la potestad que reclaman los gobernadores provinciales aliados para decidir sobre la venta a extranjeros y definir el uso de tierras clave en zonas fronterizas.

Una fuente cercana a Sturzenegger reconoció a A24.com que ese punto reclamado por los senadores de LLA encabezados por Bullrich y sus aliados es "inconstitucional" porque corresponde a Nación decidir sobre la venta de tierras al ser un tema "federal".

Cerca de Sturzenegger admiten que están hablando del asunto con Bullrich y los senadores libertarios para redefinir la estrategia en busca de consensos entre la UCR y el PRO, entre otros bloques aliados, para no volver fallar en la sesión convocada para el 6 de agosto.

El oficialismo quiere llegar seguro a la sesión del 6 de agosto en el Senado, en medio de una fuerte oposición de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre el tema, y de que Paricia Bulrich tuviera que pedir cuarto intermedio para después de las vacaciones de invierno. El pedido se votó en medio de la polémica por la bandera desplegada la semana pasada por la Selección al finalizar el partido contra Inglaterrra, que fue usado por la oposición para reclamar no perder la soberanía territorial con la extranjerización de tierras fronterizas o con recursos naturales clave como el agua.

Así se terminaron cayendo varios votos aliados y el oficialismo en el Senado, tuvo que levantar la sesión del pasado 16 de julio, y pedir cuarto intermedio.

Santilli anuncia más acuerdos con provincias: este miércoles es el turno de Santa Fe

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli explicó la marcha de las negociaciones que mentiene diariamente con gobernadores para avanzar con la reforma electoral con el objetivo principal de eliminar las PASO, y anunció próximos encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave, como la firma con Santa Fe convocada para este miércoles en Casa Rosada, para el traspaso de obras viales.

Santilli analizó junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, al recibirlo el lunes por la noche los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional y el reclamo para que el Gobierno Nacional otorgue aval a la provincia norteña para las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

El ministro coordinador se reunirá la próxima semana con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Elías Suárez, para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura en análisis.

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