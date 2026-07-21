La profunda reflexión de Claudia Villafañe sobre el dolor de Lionel Messi tras la final: "Sentí que..."

Por último, Claudia Villafañe se refirió a la enorme exigencia que implica vestir la camiseta albiceleste: "Debe ser muchísima presión tener como público al argentino", concluyó.

La fuerte confesión de Antonela Roccuzzo tras la final de Messi con la Selección en el Mundial

Tras la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi. Junto a una foto del capitán con la medalla de subcampeón, la empresaria destacó la fortaleza y la entrega de su marido más allá del resultado: "Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió, y agregó que esa mentalidad "es la que te hace único", agradeciéndole por enseñar que el éxito se construye con trabajo y perseverancia. El posteo superó los tres millones de "me gusta" y se convirtió en uno de los más comentados tras el cierre del torneo.