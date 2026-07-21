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La profunda reflexión de Claudia Villafañe sobre el dolor de Lionel Messi tras la final: "Sentí que..."

Claudia Villafañe opinó sobre el momento de enorme tristeza que vivió Lionel Messi tras la final con España por la Copa del Mundo.

21 jul 2026, 16:37
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La profunda reflexión de Claudia Villafañe sobre el dolor de Lionel Messi tras la final: Sentí que...

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La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez fue Claudia Villafañe quien compartió su mirada sobre el difícil momento que atravesó el equipo y, en especial, Lionel Messi, cuyas lágrimas al finalizar el encuentro conmovieron a millones de personas.

En el último programa de La Cocina Rebelde, ciclo que conduce Jimena Monteverde por las tardes de eltrece, Claudia contó cómo vivió el partido de Argentina contra España. "Yo esa sensación la viví también en el 90. Es muy duro porque no te lo esperás. Uno confía", sostuvo, y recordó el recorrido de aquella Selección en la que jugó Diego Maradona: "Nos bombardeó los travesaños, los palos, todo, y entró el gol de Caniggia y clasificamos nosotros".

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Uno de los momentos que más la impactó fue ver a Messi quebrarse tras el pitazo final. Para Villafañe, el capitán necesitaba liberar todas las emociones acumuladas durante el torneo. "Fue difícil, como en esta vez, que se pudo dar vuelta… Ver el llanto de Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones: alegría, tristeza, muchas cosas que se deben pasar por la cabeza con la edad que tiene, si sigue, si no…", reflexionó.

Además, sostuvo que, para muchos argentinos, el verdadero partido decisivo había sido el triunfo ante Inglaterra en semifinales: "Para mí, el Mundial estaba terminándose con Inglaterra. Para nosotros fue como la final. La gente salió a la calle a festejarlo como si hubiera sido la final. No se le puede pedir más nada. Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha", afirmó.

Por último, Claudia Villafañe se refirió a la enorme exigencia que implica vestir la camiseta albiceleste: "Debe ser muchísima presión tener como público al argentino", concluyó.

La fuerte confesión de Antonela Roccuzzo tras la final de Messi con la Selección en el Mundial

Tras la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi. Junto a una foto del capitán con la medalla de subcampeón, la empresaria destacó la fortaleza y la entrega de su marido más allá del resultado: "Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió, y agregó que esa mentalidad "es la que te hace único", agradeciéndole por enseñar que el éxito se construye con trabajo y perseverancia. El posteo superó los tres millones de "me gusta" y se convirtió en uno de los más comentados tras el cierre del torneo.

     

 

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