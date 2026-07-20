¿Qué se le cayó de la nariz a Robbie Williams? El video que explotó de polémica y arde en debate en redes

Algunos sostuvieron que podría tratarse simplemente de moco, un trozo de papel o algún residuo provocado por el maquillaje o el calor, mientras que otros lanzaron teorías mucho más llamativas. No existe ninguna confirmación oficial sobre qué era el objeto, por lo que cualquier conclusión sería puramente especulativa.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones protagonizadas por figuras internacionales, el episodio terminó eclipsando parte del show y convirtió a Robbie Williams en tendencia mundial durante varias horas.

Mientras el video sigue acumulando reproducciones, las redes sociales continúan divididas entre quienes se lo tomaron con humor y quienes creen que el episodio fue uno de los momentos más incómodos de la transmisión.

Por ahora, Robbie Williams no hizo ninguna referencia pública al hecho, por lo que el misterio sigue alimentando el debate entre sus seguidores.