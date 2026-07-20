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¿Qué se le cayó de la nariz a Robbie Williams? El video que explotó de polémica y arde en debate en redes

Polémica por Robbie Williams en la final del Mundial: en plena transmición se desprendió una sustacia de su naríz. Miralo.

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¿Qué se le cayó de la nariz a Robbie Williams? El video que explotó de polémica y arde en debate en redes

Robbie Williams quedó en el centro de una inesperada polémica tras su participación en la final del Mundial. Lo que debía ser una celebración por su interpretación del himno oficial de la FIFA terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada por un detalle que no pasó inadvertido para millones de espectadores.

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Todo ocurrió durante una entrevista en vivo para MagentaTV, cuando el histórico cantante británico conversaba con los panelistas luego de su presentación. En medio de la charla, un pequeño bulto blanco pareció desprenderse de una de sus fosas nasales, una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Lo que más llamó la atención fue la reacción del músico. Con absoluta naturalidad, retiró el objeto utilizando el micrófono y continuó hablando como si nada hubiera ocurrido. Los demás integrantes de la transmisión apenas sonrieron y siguieron adelante con el programa sin hacer ningún comentario sobre la situación.

En cuestión de minutos, el video se volvió viral y miles de usuarios comenzaron a compartir capturas, memes y todo tipo de especulaciones sobre qué había sucedido realmente.

Algunos sostuvieron que podría tratarse simplemente de moco, un trozo de papel o algún residuo provocado por el maquillaje o el calor, mientras que otros lanzaron teorías mucho más llamativas. No existe ninguna confirmación oficial sobre qué era el objeto, por lo que cualquier conclusión sería puramente especulativa.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones protagonizadas por figuras internacionales, el episodio terminó eclipsando parte del show y convirtió a Robbie Williams en tendencia mundial durante varias horas.

Mientras el video sigue acumulando reproducciones, las redes sociales continúan divididas entre quienes se lo tomaron con humor y quienes creen que el episodio fue uno de los momentos más incómodos de la transmisión.

Por ahora, Robbie Williams no hizo ninguna referencia pública al hecho, por lo que el misterio sigue alimentando el debate entre sus seguidores.

En pocas palabras

  • Robbie Williams: El cantante generó polémica tras un extraño incidente durante la final del Mundial.
  • Incidente viral: Se le desprendió una sustancia de la nariz en plena entrevista, y el video se hizo viral.
  • Debate en redes: Usuarios especulan sobre el origen del objeto, mientras Williams mantiene silencio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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