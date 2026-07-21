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Trump anticipó que atacará otro complejo nuclear en Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos aseguró que la ofensiva contra Irán "no ha terminado en absoluto" y advirtió que podría atacar una instalación nuclear subterránea. Mientras tanto, Teherán intensificó sus acciones militares y el conflicto amenaza con expandirse al Mar Rojo.

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Imagen satelital de la instalación nuclear de Natanz y la montaña Pickaxe

Imagen satelital de la instalación nuclear de Natanz y la montaña Pickaxe, cerca de Natanz en Irán. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la campaña militar contra Irán "no ha terminado en absoluto" y advirtió que podría ordenar un ataque contra un complejo nuclear subterráneo ubicado en el país persa. Las declaraciones se conocieron mientras la escalada militar en Medio Oriente suma nuevos frentes y aumenta el riesgo de una expansión regional.

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Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump sostuvo que el daño provocado hasta el momento tendría consecuencias de largo plazo para Irán.

Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump sostuvo que el daño provocado hasta el momento tendría consecuencias de largo plazo para Irán. (Foto: Reuters)

Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump sostuvo que el daño provocado hasta el momento tendría consecuencias de largo plazo para Irán. (Foto: Reuters)

Próximos objetivos de ataque

El mandatario indicó que uno de los próximos objetivos podría ser el complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe.

La instalación está ubicada cerca de Natanz, en el centro de Irán, y se encuentra enterrada a gran profundidad. Los servicios de inteligencia occidentales sospechan que allí se construye una planta de enriquecimiento de uranio que no fue declarada oficialmente.

"Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", dijo Trump. Además, señaló que habitualmente no anticiparía objetivos militares, aunque remarcó que "no hay nada que (los iraníes) puedan hacer al respecto".

Más de dos décadas de reconstrucción

El presidente estadounidense volvió a sostener que a Irán le demandaría más de dos décadas reconstruir los daños ocasionados hasta ahora. Lo expresó durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente del Líbano, Joseph Aoun.

La escalada también se profundizó sobre el terreno. Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó sus ataques en Medio Oriente en el marco de un conflicto que, según Teherán, ya se desarrolla como una guerra total y que amenaza con extenderse al Mar Rojo.

La República Islámica mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

La República Islámica mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Estrecho de Ormuz

Mientras la República Islámica mantiene el control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, anunciaron que buscarán bloquear la navegación hacia y desde los puertos sauditas ubicados sobre el Mar Rojo.

Durante la guerra en Gaza, los hutíes, que controlan amplias zonas del territorio yemení, ya habían afectado el comercio marítimo internacional mediante ataques con drones y misiles contra embarcaciones que transitaban por esa región.

El lunes anunciaron un "bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal", en referencia a Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

La advertencia de Trump

Trump también lanzó una advertencia contra los hutíes y afirmó que responderá si avanzan con esa medida.

"Ya lo saben, lo hemos hecho antes con los hutíes, y hace tiempo que no sabemos nada de ellos desde que tomamos las medidas que tomamos en su momento", afirmó.

Las tensiones también crecieron en el Golfo. En el extremo oriental de la península arábiga, la disputa por el control del estrecho de Ormuz derivó en la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos el 7 de julio.

Los bombardeos alcanzaron una intensidad inédita desde el primer alto el fuego acordado en abril y reforzado a mediados de junio mediante un protocolo que buscaba encaminar el fin del conflicto.

Al igual que al inicio de los bombardeos israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, Irán respondió con ataques contra aliados de Washington en la región, entre ellos Siria, Jordania e Irak.

En las últimas 24 horas, Jordania, Baréin y Kuwait denunciaron ataques con drones y misiles iraníes: "El enemigo deberá prepararse para olas de drones y ataques de misiles aún más decisivos y poderosos", afirmaron el martes desde la Guardia Revolucionaria Islámica.

La fuerza militar aseguró además que destruyó sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radar en Baréin y Kuwait.

En este último país, las autoridades pidieron a la población reducir el consumo de aire acondicionado luego de denunciar ataques iraníes contra plantas de desalinización y centrales eléctricas.

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