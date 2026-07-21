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El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático 50 ÷ 5 × 9 + 7 - 3

En este caso, la expresión no contiene paréntesis ni exponentes, por lo que se comienza directamente con las divisiones y multiplicaciones.

Paso 1: división y multiplicación

Siguiendo el orden de izquierda a derecha:

50 ÷ 5 = 10

Luego, ese resultado se multiplica por 9:

10 × 9 = 90

La expresión queda reducida a:

90 + 7 - 3

Paso 2: suma y resta de izquierda a derecha

Primero se realiza la suma:

90 + 7 = 97

Luego la resta:

97 - 3 =

Resultado final: 94

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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