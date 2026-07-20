Investigan si el nene que apareció en la televisión paraguaya es Loan Peña por su gran parecido

El impacto de la viralización llevó a que el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional de Paraguay iniciara actuaciones para determinar quién era realmente el menor que apareció en la transmisión y si existía algún elemento que justificara avanzar con una investigación más profunda.

Según trascendió, los efectivos acudieron al predio donde había sido registrada la imagen con el objetivo de recopilar información, identificar al niño y localizar a su grupo familiar. La intención de las autoridades fue verificar cada uno de los datos disponibles para descartar cualquier hipótesis sin dejar interrogantes abiertos.

Desde la fuerza policial remarcaron que la enorme repercusión pública obligó a actuar con rapidez, ya que la circulación masiva de imágenes podía generar versiones erróneas o alimentar expectativas sin fundamentos. Por ese motivo, optaron por realizar averiguaciones formales antes de emitir cualquier conclusión.

El oficial Ramón Vera, integrante del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Paraguay, explicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que todavía no es posible confirmar si todo responde a una falsa alarma.

"Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, que de momento solo sabemos su nombre", expresó el funcionario en declaraciones reproducidas por medios paraguayos.

Sus palabras reflejan la postura adoptada por los investigadores: analizar cada elemento disponible antes de descartar o confirmar cualquier posibilidad. En este sentido, insistieron en que la similitud física entre dos personas no constituye una evidencia suficiente para establecer una identidad.

Los especialistas recordaron que las comparaciones basadas únicamente en fotografías o imágenes de televisión pueden resultar engañosas, especialmente cuando intervienen factores como la calidad de la transmisión, la iluminación, el ángulo de la cámara o incluso la edad de las personas comparadas.

Por ese motivo, las autoridades paraguayas iniciaron una serie de verificaciones destinadas a establecer con precisión quién es el niño captado por las cámaras, quiénes son sus familiares y cuál era su presencia en el evento deportivo donde fue registrado.

Mientras tanto, el episodio volvió a instalar el nombre de Loan Peña en la agenda pública. Su desaparición continúa generando una enorme sensibilidad social, razón por la cual cualquier información, imagen o supuesto indicio suele alcanzar una difusión inmediata en internet.

En los últimos años, el caso dio origen a numerosas pistas, versiones y denuncias que posteriormente fueron descartadas por los investigadores. Esa experiencia llevó a que tanto las autoridades como los familiares del niño solicitaran reiteradamente actuar con responsabilidad frente a cualquier dato que aparezca.

Los investigadores remarcan que cada alerta debe ser analizada, pero también subrayan la importancia de evitar conclusiones apresuradas que puedan perjudicar el desarrollo de las pesquisas o generar falsas expectativas entre quienes siguen el caso.

La difusión del video volvió a demostrar el enorme alcance que tienen actualmente las redes sociales. En cuestión de minutos, una captura de pantalla tomada durante una transmisión deportiva fue compartida miles de veces, generando debates, teorías y pedidos para que las autoridades intervinieran.

Muchos usuarios destacaron que el parecido físico era sorprendente, mientras que otros señalaron diferencias que, a su entender, descartaban cualquier vínculo con Loan. Esa división de opiniones incrementó aún más el interés por conocer cuál será el resultado de las averiguaciones iniciadas por la Policía paraguaya.

Las fuerzas de seguridad explicaron que su prioridad es confirmar la identidad del menor mediante procedimientos oficiales y no basarse exclusivamente en la repercusión generada en internet. Para ello buscan establecer contacto con sus familiares y reunir la documentación necesaria que permita despejar cualquier incertidumbre.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que cada paso será realizado respetando los protocolos previstos para este tipo de situaciones, especialmente cuando involucran a menores de edad. El objetivo es preservar tanto los derechos del niño como la seriedad de la investigación.

La aparición del chico durante la cobertura televisiva de la final del Mundial 2026 se convirtió así en un hecho inesperado que trascendió ampliamente el ámbito deportivo. Lo que comenzó como una imagen casual terminó provocando una movilización de las autoridades y una nueva ola de especulaciones alrededor de uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos.

No obstante, desde la Policía paraguaya reiteraron que hasta el momento no existe ningún elemento concreto que permita afirmar que el menor tenga relación con la desaparición de Loan Peña. La única razón por la que se abrió la investigación es la necesidad de corroborar la información que comenzó a circular masivamente en redes sociales.

Los investigadores consideran que actuar con rapidez también ayuda a frenar la propagación de rumores. En muchas oportunidades, la difusión de imágenes sin contexto puede derivar en campañas de desinformación o en la exposición innecesaria de personas que no guardan ninguna relación con un caso judicial.

Por esa razón, las autoridades pidieron a la población esperar los resultados oficiales antes de compartir afirmaciones categóricas. Una semejanza física, por impactante que resulte, no alcanza para identificar a una persona, remarcaron los responsables de la pesquisa.

Mientras continúan las tareas para localizar a la familia del menor y confirmar oficialmente su identidad, el episodio mantiene en vilo a miles de personas que siguen de cerca cualquier novedad relacionada con Loan Peña. La expectativa es que las averiguaciones permitan aclarar rápidamente la situación y determinar si todo se trató simplemente de una coincidencia o si existe algún dato adicional que merezca ser incorporado a la investigación.

Por el momento, la principal hipótesis de trabajo es verificar todos los antecedentes sin descartar ninguna posibilidad, aunque los propios investigadores insisten en que todavía no existen pruebas que vinculen al niño visto en la transmisión televisiva con el caso que conmociona a la Argentina desde hace años. Hasta que concluyan las diligencias iniciadas por la Policía paraguaya, la imagen seguirá siendo objeto de análisis, mientras las autoridades trabajan para ofrecer una respuesta basada exclusivamente en evidencia y no en especulaciones.