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"Amos del Universo" llega a Prime Video y es la película que trae de vuelta a He-Man

A partir de este miércoles 22 de julio, la película "Amos del Universo" estará disponible en Prime Video y promete ser uno de los grandes estrenos del año.

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Amos del Universo llega a Prime Video y es la película que trae de vuelta a He-Man. (Foto: Archivo)

"Amos del Universo" llega a Prime Video y es la película que trae de vuelta a He-Man. (Foto: Archivo)

¡Amos del Universo llega a Prime Video! La película, que estará disponible globalmente a partir del miércoles 22 de julio, está dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, con la participación de Kristen Wiig como la voz de “Roboto”, junto a Jared Leto e Idris Elba.

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En Amos del Universo, el director Travis Knight trae de vuelta la legendaria franquicia a la gran pantalla en esta épica aventura de acción real. Después de haber estado separados por 15 años, la espada del poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar está destrozado bajo el malévolo dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam deberá unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man: el hombre más poderoso del universo.

Sostenibilidad detrás de cámaras

Detrás de las épicas batallas de Eternia, el equipo de producción de Amos del Universo también fue pionero fuera de cámaras al implementar soluciones de energía limpia en el set ubicado en la campiña inglesa. Se utilizaron vehículos eléctricos Mercedes para transportar a la mayoría del elenco y a los productores a través de las locaciones de filmación, instalando estaciones de carga en el mismo lugar. Para alimentar la base operativa y dichas estaciones de carga, el equipo recurrió a unidades de energía de hidrógeno (HPU) de GeoPura, un sistema de energía limpia cuyo único residuo es el agua y que funciona con muy poco ruido. Esto forma parte del compromiso global de Amazon con la sostenibilidad en todas sus operaciones, incluyendo el entretenimiento.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Ayuda a los niños a liberar su poder interior

Por más de 40 años, Amos del Universo ha difundido el mensaje de encontrar el poder desde el interior. En colaboración con Save the Children, la campaña filantrópica continua de Amazon MGM Studios y Mattel transforma la idea de "¡Tú tienes el poder!" en un movimiento global, movilizando a los fanáticos para ayudar a que niños de todo el mundo tengan un comienzo de vida saludable, la oportunidad de aprender y protección contra cualquier peligro. Los seguidores de la franquicia pueden apoyar a la infancia a nivel mundial realizando una donación a través de Pledge, destinando todos los fondos directamente a Save the Children.

Amos del Universo está basada en la icónica franquicia de Mattel y es producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Escape Artists y Mattel. La producción está a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin, con Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield como productores ejecutivos.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El elenco principal de Amos del Universo

La película, dirigida por Travis Knight, está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley; cuenta además con la participación de Kristen Wiig como la voz de “Roboto”, junto a Jared Leto e Idris Elba. El guión fue escrito por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, a partir de una historia de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch. La cinta tiene una duración de 132 minutos y una clasificación PG-13.

Tráiler de Amos del Universo, película exclusiva de Prime Video

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