"Amos del Universo" llega a Prime Video y es la película que trae de vuelta a He-Man

Amos del Universo está basada en la icónica franquicia de Mattel y es producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Escape Artists y Mattel. La producción está a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin, con Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield como productores ejecutivos.

Foto: Gentileza Prensa.

El elenco principal de Amos del Universo

La película, dirigida por Travis Knight, está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley; cuenta además con la participación de Kristen Wiig como la voz de “Roboto”, junto a Jared Leto e Idris Elba. El guión fue escrito por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, a partir de una historia de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch. La cinta tiene una duración de 132 minutos y una clasificación PG-13.

Tráiler de Amos del Universo, película exclusiva de Prime Video